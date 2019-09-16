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Липчанину, сбившему 5-летнего ребенка и скрывшегося с места ДТП избрана мера пресечения

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#дтп #ребенок
Липчанину, сбившему 5-летнего ребенка и скрывшегося с места ДТП избрана мера пресечения

Суд  избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий, в том числе вождение автомобиля, покидать место жительства в дневное время суток, пользоваться интернетом, средствами связи, получать корреспонденцию, за исключением писем от суда и правоохранительных органов. 

 

15 сентября судом избрана мера пресечения  водителю сбившему на пешеходном переходе у магазине "Ашан"  5-летнего ребенка и скрывшегося с места происшествия.

 В результате оперативно - розыскных мероприятий виновник ДТП был  задержан. Им оказался 65-летний пенсионер.

Учитывая, что водитель скрылся с места совершения преступления,  не принял мер к оказанию помощи пострадавшему ребенку, следствие настаивало на заключении под стражу.

Прокурор, учитывая все обстоятельства случившегося, полагал возможным в качестве меры пресечения избрать домашний арест.

Подозреваемый пояснил, что не заметил ребенка, почувствовал только легкий удар и не предполагал, что совершил наезд, а также выразил готовность возместить все затраты , связанные с восстановлением здоровья пострадавшего мальчика. 

Кроме того, при избрании меры пресечения  мужчина просил учесть  имеющиеся у него серьезные проблемы с о здоровьем.

Выслушав все заинтересованные стороны и оценив представленные доказательства, суд  избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий, в т.ч.  вождение автомобиля, покидать место жительства в дневное время суток, пользоваться интернетом, средствами связи, получать корреспонденцию, за исключением писем от суда и правоохранительных органов. 
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#дтп #ребенок

Комментарии (3)

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Житель

11 минут назад
Проблемы со здоровьем... а у малыша теперь нет проблем со здоровьем? За что ему все эти муки?
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Анна

35 минут назад
Под стражу до суда только тех кто представляет опасность заключают до суда Это же не маньяк:который на свободе будет направо и налево убивать,Опасности он не представляет для окружающих,Достаточно запретить управле6ие транспортным средством
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Миротворец

сегодня, 11:02
Легкий удар он почувствовал , значит чувствовать он еще от проблем со здоровьем не разучился .... сажать однозначно , там поймет и про легкий удар , здоровье поправит !
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