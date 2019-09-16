Липчанину, сбившему 5-летнего ребенка и скрывшегося с места ДТП избрана мера пресечения

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий, в том числе вождение автомобиля, покидать место жительства в дневное время суток, пользоваться интернетом, средствами связи, получать корреспонденцию, за исключением писем от суда и правоохранительных органов.











В результате оперативно - розыскных мероприятий



Учитывая, что водитель скрылся с места совершения преступления, не принял мер к оказанию помощи пострадавшему ребенку, следствие настаивало на заключении под стражу.



Прокурор, учитывая все обстоятельства случившегося, полагал возможным в качестве меры пресечения избрать домашний арест.



Подозреваемый пояснил, что не заметил ребенка, почувствовал только легкий удар и не предполагал, что совершил наезд, а также выразил готовность возместить все затраты , связанные с восстановлением здоровья пострадавшего мальчика.



Кроме того, при избрании меры пресечения мужчина просил учесть имеющиеся у него серьезные проблемы с о здоровьем.



Выслушав все заинтересованные стороны и оценив представленные доказательства, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий, в т.ч. вождение автомобиля, покидать место жительства в дневное время суток, пользоваться интернетом, средствами связи, получать корреспонденцию, за исключением писем от суда и правоохранительных органов.

15 сентября судом избрана мера пресечения водителю сбившему на пешеходном переходе у магазине "Ашан" 5-летнего ребенка и скрывшегося с места происшествия.В результате оперативно - розыскных мероприятий виновник ДТП был задержан . Им оказался 65-летний пенсионер.Учитывая, что водитель скрылся с места совершения преступления, не принял мер к оказанию помощи пострадавшему ребенку, следствие настаивало на заключении под стражу.Прокурор, учитывая все обстоятельства случившегося, полагал возможным в качестве меры пресечения избрать домашний арест.Подозреваемый пояснил, что не заметил ребенка, почувствовал только легкий удар и не предполагал, что совершил наезд, а также выразил готовность возместить все затраты , связанные с восстановлением здоровья пострадавшего мальчика.Кроме того, при избрании меры пресечения мужчина просил учесть имеющиеся у него серьезные проблемы с о здоровьем.Выслушав все заинтересованные стороны и оценив представленные доказательства, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий, в т.ч. вождение автомобиля, покидать место жительства в дневное время суток, пользоваться интернетом, средствами связи, получать корреспонденцию, за исключением писем от суда и правоохранительных органов.