сегодня, 10:47
Липчанину, сбившему 5-летнего ребенка и скрывшегося с места ДТП избрана мера пресечения
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий, в том числе вождение автомобиля, покидать место жительства в дневное время суток, пользоваться интернетом, средствами связи, получать корреспонденцию, за исключением писем от суда и правоохранительных органов.
В результате оперативно - розыскных мероприятий виновник ДТП был задержан. Им оказался 65-летний пенсионер.
Учитывая, что водитель скрылся с места совершения преступления, не принял мер к оказанию помощи пострадавшему ребенку, следствие настаивало на заключении под стражу.
Прокурор, учитывая все обстоятельства случившегося, полагал возможным в качестве меры пресечения избрать домашний арест.
Подозреваемый пояснил, что не заметил ребенка, почувствовал только легкий удар и не предполагал, что совершил наезд, а также выразил готовность возместить все затраты , связанные с восстановлением здоровья пострадавшего мальчика.
Кроме того, при избрании меры пресечения мужчина просил учесть имеющиеся у него серьезные проблемы с о здоровьем.
Выслушав все заинтересованные стороны и оценив представленные доказательства, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий, в т.ч. вождение автомобиля, покидать место жительства в дневное время суток, пользоваться интернетом, средствами связи, получать корреспонденцию, за исключением писем от суда и правоохранительных органов.
Житель
Анна
Миротворец