Происшествия

сегодня, 09:06

70-летний житель области погиб при опрессовке самодельной бочки

1858
#несчастный случай
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70-летний житель области погиб при опрессовке самодельной бочки
Несчастный случай произошел в Грязинском районе: при опрессовке самодельной бочки погиб 70-летний мужчина.

Бочку пенсионер опрессовывал давлением, конструкцию разорвало и мужчину убило металлическими осколками.

Обстоятельства гибели пенсионера проверяют сотрудники Следственного комитета.
1858
#несчастный случай
1

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