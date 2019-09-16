Происшествия
сегодня, 09:06
70-летний житель области погиб при опрессовке самодельной бочки
1858
Несчастный случай произошел в Грязинском районе: при опрессовке самодельной бочки погиб 70-летний мужчина.
Бочку пенсионер опрессовывал давлением, конструкцию разорвало и мужчину убило металлическими осколками.
Обстоятельства гибели пенсионера проверяют сотрудники Следственного комитета.
Бочку пенсионер опрессовывал давлением, конструкцию разорвало и мужчину убило металлическими осколками.
Обстоятельства гибели пенсионера проверяют сотрудники Следственного комитета.
1858