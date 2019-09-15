Олег Сергеев: «Не хочу вспоминать, как игроки «Металлурга» сдавали матчи»

Послематчевое выступление главного тренера «Салюта» оказалось посвящено не только игре, но и делам давно минувших дней.

Фактически игрой белгородского «Салюта», уступившего в Липецке «Металлургу» - 0:2, руководит спортивный директор Вадим Старков, но из-за отсутствия у него необходимой лицензии главным тренером формально является Олег Сергеев, известный в прошлом футболист, чемпион и обладатель Кубка СССР 1991 года, который за свою карьеру сменил немало клубов и успел в 1998 году поиграть в «Металлурге» (19 матчей, 6 голов).

Сергеев, в частности, ходит по пресс-конференциям, рассказывает истории. А рассказчик он великолепный.

- Пытаемся выйти из той ситуации, в которую попали – 0:7 (с таким счетом «Салют» недавно проиграл в гостях подмосковным «Химкам-М», прим.) – 0:1 дома. Меняем схему игры, но обидный результат остается прежним. Сегодня опять проиграли и не забили.

Сказалось мастерство ваших футболистов – в том, как они забивали нам голы. У нас тоже был отличный шанс при счете – 0:0, но мы им не воспользовались.

- Два фактурных нападающих у вас впереди – это попытка решить ваши проблемы в атаке за счет мощи?

- У нас кто сильнее, тот и играет. Дело не в габаритах: по игре они сейчас у нас предпочтительнее.

- Почему имеющий опыт выступления в Лиге Европы Александр Агеев вышел на поле не с первых минут?

- После неудачных игр решили поменять схему, поэтому он остался в запасе. Во втором тайме мы его выпустили, и он должен был забить гол – это я опять же к вопросу о мастерстве.

- Вопрос, не касающийся матча. Осталось ли у вас что-то в памяти от короткого периода в липецком «Металлурге»?

- Конечно, в Липецке прекрасные болельщики. Они мне подарили часы, – руками показывает размер почти с полметра, - И эти часы до сих пор хранятся у меня дома. Поэтому у меня только самые лучшие воспоминания.

- Но в недавнем интервью белгородским СМИ вы рассказали, что партнеры по «Металлургу» сдавали игры и назвали их уродами…

- Это уже было давно, что сейчас об этом вспоминать.

- То есть двоякие воспоминания: с одной стороны – отличные болельщики, с другой – партнеры уроды?

- Болельщики – это одно, а игроки – совсем другое.

Что именно сказал Сергеев в интервью издание belpressa.ru (цитата): «Тренировал его («Металлург», прим.) Владимир Федотов, царство небесное, но вскоре он с несколькими игроками ушёл в саратовский «Сокол», и мы посыпались. К тому же нам перестали платить зарплату и некоторые игроки стали сдавать матчи. Когда я об этом узнал, то собрал вещи и уехал оттуда. Звали обратно, предлагали 30 тыс. долларов, но я сказал, что с этими уродами больше играть не буду».

Поясним, что состав-1998 году в «Металлурге» был, пожалуй, сильнейшим в чемпионатах России. К героям-1997, занявшим 2-е место в первом дивизионе, добавились такие сильные новички, Как Сергеев, олимпийский чемпион-1988 Игорь Скляров и другие. Команда не афишировала задачу, но игроки знали четко – им нужно бороться за выход в высшую лигу (нынешнюю РФПЛ). Но в этом же году на демократических выборах в Липецкой области сменился губернатор, после чего финансирование команды быстро перекрыли. Состав быстро разбежался. Обескровленный «Металлург» завершил сезон на 13-м месте в 4-х очках от зоны вылета.