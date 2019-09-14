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Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь
О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.
Сообщается, что Заворотнюк уже более двух недель находится в больнице, а до этого проходила лечение в Польше. Тем временем "Вечерняя Москва" обратилась к эксперту с вопросом о том, каковы шансы артистки победить тяжёлый недуг, который, по данным СМИ, обнаружили у Заворотнюк. Ситуацию прокомментировал нейрохирург Александр Тушев.
"Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией - от восьми месяцев до года", - сказал врач.
Он также описал то, как чувствует себя больной: у пациента появляется общая слабость и утомляемость, бывают приступы судорог и неврологические осложнения.
Медик подчеркнул: если заболевание не лечить срочно, состояние больного ухудшается: новообразования быстро растут и вызывают отек со смещением структур мозга, и человек быстро погибает.
Суть же хирургического вмешательства направлена на снижения объема этой ткани, что даёт возможность провести лучевую химиотерапию.
"Но операционное лечение тоже рисковое дело, потому что если у пациента после хирургии возникают какие-то неврологические проблемы, это может отсрочить лучевую химию, а значит, не будет больше никаких вариантов лечения", - добавил Тушев.
Источник: rg.ru