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5 минут назад

Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь

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О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.

Накануне, в частности, говорилось, что звезда "Моей прекрасной няни" лично опровергла информацию о своей госпитализации из-за отёка мозга. При этом продюсер Андрей Разин у себя в Instagram написал, что у актрисы - последняя стадия рака мозга, хотя наличие этого диагноза у Анастасии недавно отрицала её представительница Марина Потапова.

Сообщается, что Заворотнюк уже более двух недель находится в больнице, а до этого проходила лечение в Польше. Тем временем "Вечерняя Москва" обратилась к эксперту с вопросом о том, каковы шансы артистки победить тяжёлый недуг, который, по данным СМИ, обнаружили у Заворотнюк. Ситуацию прокомментировал нейрохирург Александр Тушев.

"Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией - от восьми месяцев до года", - сказал врач.

Он также описал то, как чувствует себя больной: у пациента появляется общая слабость и утомляемость, бывают приступы судорог и неврологические осложнения.

Медик подчеркнул: если заболевание не лечить срочно, состояние больного ухудшается: новообразования быстро растут и вызывают отек со смещением структур мозга, и человек быстро погибает.

Суть же хирургического вмешательства направлена на снижения объема этой ткани, что даёт возможность провести лучевую химиотерапию.

"Но операционное лечение тоже рисковое дело, потому что если у пациента после хирургии возникают какие-то неврологические проблемы, это может отсрочить лучевую химию, а значит, не будет больше никаких вариантов лечения", - добавил Тушев.

Источник: rg.ru

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