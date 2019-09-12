Общество

49 минут назад

Судебно-лингвистическую экспертизу по иску «Строймастера» к блогерам проведет ЛГПУ

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#Строймастер #переулок Ячблочкина #ЖК "Авангард"
Судебно-лингвистическую экспертизу по иску «Строймастера» к блогерам проведет ЛГПУ

Арбитражный процесс приостановлен.

11 сентября в арбитражном суде Липецкой области состоялось очередное заседание по иску ООО «Специализированный застройщик Строймастер» к блогерам Татьяне Семеновой и Михаилу Ларионову, более известному как Nestor Neverov.

Сегодня стороны судом было выбрано учреждение, которое будет проводить судебно-лингвистическую экспертизу спорных постов блогеров. Им оказался Липецкий педагогический университет. Как сообщает Татьяна Семенова на своей странице в сети Facebook, до получения результатов экспертизы процесс приостановлен. Ориентировочно он возобновится 14 октября.

Напомним, что 7 августа в Арбитражном суде Липецкой области началось разбирательство по иску ООО «Специализированный застройщик Строймастер» к двум липецким блогерам. В своем иске застройщик требует признать их публикации в Facebook не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию организации. Оба блогера этой весной писали о ситуации сложившейся вокруг строительства ЖК «Авангард» в переулке Яблочкина. 

На первом заседании представитель «Строймастера» заявил, что истец видит причинно-следственную связь между постами блогеров и в возникшими у строительной компании сложностями. Поэтому, к ранее заявленным требованиям о размещением на страницах Ларионова и Семеновой резолютивной части решения суда по настоящему спору и взыскании с них судебных издержек и госпошлин, добавилось еще одно – взыскать с ответчиков по 200 тысяч рублей в виде компенсации понесенного ущерба.

Ответчики в свою очередь с требованиями застройщика не согласились.

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#Строймастер #переулок Ячблочкина #ЖК "Авангард"

Комментарии (5)

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СанСаныч

3 минуты назад
ученые в ЛГПУ:!? не смешите!
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Гость

7 минут назад
Да хватит так переживать,выборы прошли скоро опять строить начнёте!!!
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Я

22 минуты назад
Да. Кто такие эти блогоры. Пишут пургу всякую, а вы из слушаете. Морду набейте и дело с концом
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48

34 минуты назад
абсурд
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Уничтожим Строймастер!

38 минут назад
Делаем флеш моб ! Строймастер - ШАРАГА !!! Обваливаем репутацию до дна !
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