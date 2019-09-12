Липчанин сорвался балкона при попытке попасть в квартиру дочери

Несчастный случай произошел вчера на улице Берзина вечером 11 сентября - мужчина сорвался с балкона жилого дома и получил серьезную травму.

Вечером 11 сентября а службу спасения-112 позвонила девушка с просьбой вскрыть дверь. К ее дому выехала дежурная смена спасателей Управления по делам ГО и ЧС города Липецка.

Однако, отец девушки решил не дожидаться приезда спасателей, и попытался проникнуть в квартиру через балкон. В результате мужчина сорвался с высоты 2-го этажа и получил серьезную травму. Подъехавшие спасатели оказали пострадавшему первую помощь и передали бригаде медиков для дальнейшей госпитализации. После этого злополучная дверь была вскрыта.

К сожалению, подобные случаи происходят довольно часто, сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС. В августе на проспекте 60 лет СССР житель Липецка решил попасть в квартиру на 9-м этаже. С крыши он спустился на козырек балкона, а доставали его оттуда уже спасатели с помощью альпинистского снаряжения.

В Управлении по делам ГО и ЧС призывают липчан проявлять благоразумие, не совершать необдуманных поступков, не подвергать свое здоровье и жизнь опасности. В случае возникновения экстренной ситуации необходимо обратиться в службу спасения по телефону «112» и дождаться помощи профессионалов. Дежурные смены аварийно-спасательного отряда находятся в круглосуточной готовности и в течение 5-10 минут прибывают на место происшествия в любую точку города.