Происшествия

51 минуту назад

Улицу Циолковского в Липецке вчера залило фекалиями

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#ЛГЭК #засор
Улицу Циолковского в Липецке вчера залило фекалиями

Это произошло из-за забитого коллектора.

В Липецке вчера вечером второстепенная дорога улицы Циолковского, открытая после длительного ремонта, оказалось под водой. Местные жители решили, что произошёл порыв новой сети. Однако проблема оказалась в другом.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, произошел засор канализационного коллектора. В результате этого нечистоты из коллектора хлынули на проезжую часть. Причиной засора стали старые тряпки, влажные салфетки и строительный мусор, которые сотрудники компании доставали из коллектора всю ночь.

На данный момент проблема устранена. Но запах фекалий и ила теперь распространяется на всю округу. На улицу Циолковского уже прибыла техника, чтобы очистить проезжую часть.


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#ЛГЭК #засор

Комментарии (11)

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Ваш

19 секунд назад
Запах родины
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Засранцы

9 минут назад
безмозглые.
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Навальновцы

12 минут назад
Это власть обосралась.
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НЕ ПАТРИОТ

17 минут назад
Викторм, ))) Лидеры ЕР этого не нюхают... Навальный тоже))) - Дышите глубже, господа!!!
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Викторм

19 минут назад
Так и есть!! ;-))) Защеканцы Навального тут же начали бредить о Единой России... Дебилы, бл*....
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Иннокентий

23 минуты назад
Какая интереснейшая новость!!! Это ОБЫЧНОЕ СОСТОЯНИЕ для пипецка!!!!!!
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48

32 минуты назад
Для пипецка, самое то
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Онаний

34 минуты назад
Зовите чёрных осенизаторов
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Голосовали за

36 минут назад
еДрисню?Получите,распишитесь.)))
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Язва

37 минут назад
Сейчас начнётся писанина про вину "ядра", Президента и нашу местную власть. Это, конечно, они виноваты в том, что дебилы бросают всё подряд в канализацию.
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