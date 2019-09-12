Улицу Циолковского в Липецке вчера залило фекалиями

Это произошло из-за забитого коллектора.

В Липецке вчера вечером второстепенная дорога улицы Циолковского, открытая после длительного ремонта, оказалось под водой. Местные жители решили, что произошёл порыв новой сети. Однако проблема оказалась в другом.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, произошел засор канализационного коллектора. В результате этого нечистоты из коллектора хлынули на проезжую часть. Причиной засора стали старые тряпки, влажные салфетки и строительный мусор, которые сотрудники компании доставали из коллектора всю ночь.

На данный момент проблема устранена. Но запах фекалий и ила теперь распространяется на всю округу. На улицу Циолковского уже прибыла техника, чтобы очистить проезжую часть.



