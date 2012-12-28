Следком предъявил обвинение в мошенничестве гендиректору, продававшему арестованные судебными приставами машины
Сегодня в Липецке: парад планет, работодатели обнаглели и начали тайком влезать в личные данные липчан
Сегодня в Липецке: парад планет, работодатели обнаглели и начали тайком влезать в личные данные липчан
Полицейский незаконно приостановил уголовное дело о краже 80 метров трубопровода и получил три года условно
Общество
377
сегодня, 11:06
6
Фонтанчик на Космонавтов энергетики обещают устранить до конца следующей недели
Вода течет уже три дня.
«Третий день из-под земли в районе дома бьёт фонтан, — написали горожане.
«РВК-Липецк» в курсе проблемы — на сетях произошла утечка. Однако оперативно ее устранить компания не может.
«С учетом оперативной обстановки на сетях, устранить утечку планируется до конца следующей недели. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей», — рассказали в энергокомпании.
0
0
1
0
1
Комментарии (6)