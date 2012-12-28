Фонтанчик на Космонавтов энергетики обещают устранить до конца следующей недели

Вода течет уже три дня.

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Липчане пожаловались GOROD48 на утечку воды рядом с домом № 72 по улице Космонавтов.«Третий день из-под земли в районе дома бьёт фонтан, — написали горожане.«РВК-Липецк» в курсе проблемы — на сетях произошла утечка. Однако оперативно ее устранить компания не может.«С учетом оперативной обстановки на сетях, устранить утечку планируется до конца следующей недели. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей», — рассказали в энергокомпании.