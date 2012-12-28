Полицейский незаконно приостановил уголовное дело о краже 80 метров трубопровода и получил три года условно

Также он лишен специального звания «подполковник юстиции».

Теперь уже бывший подполковник юстиции — следователь СО ОМВД России по Липецкому району получил три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и лишился звания за незаконно освобождение от уголовной ответственности лиц, подозреваемых в краже трубопровода. Экс-полицейского осудил Правобережный районный суд по статье 300 УК РФ «Незаконное освобождение от уголовной ответственности».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, речь идёт об освобождении от ответственности троих подозреваемых в краже 80 метров трубопровода с территории предприятия «Стагдок». Трубопровод массой 8 тонн 440 килограммов и стоимостью 117 316 рублей был украден ещё 25 августа 2020 года. По делу была масса доказательств, в том числе съёмка камеры наблюдения с предприятия «Вторчермет», куда подозреваемые приехали сдавать украденный трубопровод на металлолом, показания водителя экскаватора-погрузчика, по договорённости выкопавшего трубопровод, и других свидетелей, выемки телефонов и даже фотографии украденног трубопровода в галерее у одного из подозреваемых. Помимо представителей потерпевшего, по делу проходили четверо свидетелей. Были даже признательные показания. Но не желая продлевать срок предварительного следствия свыше семи месяцев, полицейский вопреки интересам службы решил приостановить дело в связи с не установлением лиц, причастных к преступлению, и незаконно освободить подозреваемых от ответственности. Также выяснилось, что он не провёл необходимые процессуальные мероприятия, допросы, опознания и очные ставки потерпевших, свидетелей и подозреваемых.Сведения о приостановленном деле и нераскрытом преступлении ушли в информационный центр УМВД. Но потом постановление о приостановлении дела в связи с не установлением лиц, причастных в преступлению, отменил начальник следственного отдела.В суде бывший полицейский вину не признал, ссылаясь на свою непричастность к содеянному и надуманность предъявленного обвинения.