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сегодня, 09:36
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Кражу зеркал с «БМВ» записала камера наблюдения

Хозяйке машины причинен ущерб в 34 тысячи рублей.

35-летнего жителя Московской области подозревают в краже боковых зеркал с припаркованного во дворе на улице Хренникова в Липецке «БМВ».

«В январе в липецкий отдел полиции № 2 с заявлением о краже боковых зеркал с автомобиля «БМВ» обратилась 34-летняя женщина. Причиненный ущерб составил 34 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Подозреваемый украденные зеркала продал. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
й
17 минут назад
В гараж нужно загонять на ночь.
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Надо
сегодня, 11:05
Самим охранять ,и применять меры воздействия,до посинения.
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