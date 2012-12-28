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Происшествия
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сегодня, 09:36
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Кражу зеркал с «БМВ» записала камера наблюдения
Хозяйке машины причинен ущерб в 34 тысячи рублей.
«В январе в липецкий отдел полиции № 2 с заявлением о краже боковых зеркал с автомобиля «БМВ» обратилась 34-летняя женщина. Причиненный ущерб составил 34 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Подозреваемый украденные зеркала продал. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.
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