Кражу зеркал с «БМВ» записала камера наблюдения

Хозяйке машины причинен ущерб в 34 тысячи рублей.

35-летнего жителя Московской области подозревают в краже боковых зеркал с припаркованного во дворе на улице Хренникова в Липецке «БМВ».«В январе в липецкий отдел полиции № 2 с заявлением о краже боковых зеркал с автомобиля «БМВ» обратилась 34-летняя женщина. Причиненный ущерб составил 34 тысячи рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Подозреваемый украденные зеркала продал. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.