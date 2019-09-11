В России

31 минуту назад

Мигрантов-насильников отправили в колонию

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#изнасилование
Мигрантов-насильников отправили в колонию

Участники похищения и насилия над женщиной в Якутии проведут за решеткой от 4 до 14 лет.

Суд Якутска признал виновными троих мужчин, обвиняемых в похищении и изнасиловании жительницы города, сообщает РИА Новости. Основной фигурант уголовного дела, похитивший девушку и надругавшийся над ней, был осужден на 14 лет колонии строгого режима. Еще двое мужчин, проходившихся по делу, получили четыре года и шесть лет колонии общего режима, уточняет «Лента».

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в похищении человека, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, из корыстных побуждений (п. «в» и п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), изнасиловании, соединенном с угрозой убийством (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ), торговле людьми с применением насилия (п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), а также разбое (ч. 1 ст. 162 УК РФ), пишут «Новости Сахи». Кроме того, двое признаны виновными в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (п. «а» и п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ).Помимо этого, один обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следствие установило, что в начале марта двое обвиняемых в Якутске отремонтировали автомашину своего знакомого на 5 000 рублей. Клиент предложил им расплатиться с помощью «девушки для интимных услуг», на что те согласились, пишет «Взгляд». Обвиняемый насильно затащил девушку, гулявшую по улице города, в салон автомобиля и изнасиловал. После этого он привез ее в автосервис, где передал своим приятелям, отобрав мобильный телефон. Мужчины удерживали пострадавшую, один из них совершил насильственные действия сексуального характера. Утром, воспользовавшись тем, что мужчины уснули, девушка смогла покинуть автосервис и обратиться в правоохранительные органы.

Преступление вызвало широкий резонанс в Якутии. Изнасиловавший девушку мигрант раньше 13 раз привлекался к ответственности за административные нарушения.
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#изнасилование

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