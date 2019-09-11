В России
42 минуты назад
Мужчина три года насиловал свою дочь
Педофила удалось арестовать.
По версии следствия 37-летний мужчина с апреля 2017 года по июнь 2019 года насиловал свою дочь 2001 года рождения. Когда о произошедшем стало известно, мужчину арестовали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». В случае если дело дойдет до суда, то таганрожцу грозит до 15 лет лишения свободы.
По словам знакомых мужчины, он нигде не работает, к уголовной ответственности не привлекался и на административном надзоре не состоит. Женат, у него есть дети, пишет издание «Регион online».
По словам знакомых мужчины, он нигде не работает, к уголовной ответственности не привлекался и на административном надзоре не состоит. Женат, у него есть дети, пишет издание «Регион online».