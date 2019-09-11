В России

53 минуты назад

Силовики смогут пресекать полеты БПЛА над аэропортами

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Сотрудники силовых структур могут получить разрешения на уничтожение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над аэропортами и местами скопления людей. Инициатива содержится в проекте закона, который Госдума 11 сентября рассмотрит в первом чтении.  

С документом ознакомились «Известия». Инициатива в случае принятия позволит повысить безопасность авиаполетов, защитит от потенциальных нападений террористов, полагают авторы законопроекта, однако эксперты предсказывают, что ужесточение регулирования использования дронов может уничтожить этот рынок в России.  

В настоящее время полномочия силовых структур по пресечению незаконного использования беспилотников не регулируются правовыми нормами.  

«Дроны используются повсеместно, поэтому необходимо было прописать детально полномочия правоохранительных органов по пресечению их незаконного использования на массовых мероприятиях», — рассказал один из авторов инициативы, первый зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. 
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