Захарова подловила Болтона на фейках

МИД РФ уличил политика и СМИ во лжи в отношении России.

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.











Вечером 10 сентября Трамп заявил, что Болтон подал в отставку. При этом американский президент заявил, что был категорически не согласен с большим количеством предложений своего помощника, как и многие другие в администрации. И.о. помощника президента США по нацбезопасности стал Чарльз Капперман.

