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сегодня, 12:25

Киев оказался столицей России

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Киев оказался столицей России

Промах допустили французские журналисты.

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей, пишет «Газета». Французская газета обнародовала на сайте видео, на котором изображен украинский президент Владимир Зеленский. Также в верхнем левом углу указывается геолокация нахождения лидера: «Киев, Россия».Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.

Figaro транслировал выступление Зеленского после одновременного освобождения Россией и Украиной осужденных и задержанных. Позднее видео было удалено с сайта издания: по ссылке, где он был размещен, теперь открывается главная страница сайта, уточняет РБК.

В субботу, 7 сентября, Россия и Украина по взаимной договоренности освободили осужденных и задержанных граждан, напоминает РИА Новости. С российской стороны среди них были, в частности, осужденный за терроризм украинец Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военнослужащих.
119
#ошибка #обмен

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