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Происшествия
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сегодня, 09:52
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75-летняя женщина упала в автобусе и получила травму
Госпитализация ей не понадобилась.
Утром в Липецке на улице Студеновской в салоне автобуса, после резкого маневра водителя, упала 75-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь, госпитализация женщине не понадобилась.
24 декабря автоинспекторы выявили 4038 нарушений правил дорожного движения. Остановлены пятеро пьяных водителей, еще 86 оштрафованы за непристегнутые ремни безопасности.
«С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3740 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.
Было зарегистрировано 19 фактов механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей», — сообщает управление Госавтоинспекции.
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