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сегодня, 09:52
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75-летняя женщина упала в автобусе и получила травму

Госпитализация ей не понадобилась.

Не редкость спокойным оказался вчерашний день на дорогах области: ГАИ зарегистрировала всего одну аварию с пострадавшим. 

Утром в Липецке на улице Студеновской в салоне автобуса, после резкого маневра водителя, упала 75-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь, госпитализация женщине не понадобилась.  

24 декабря автоинспекторы выявили 4038 нарушений правил дорожного движения. Остановлены пятеро пьяных водителей, еще 86 оштрафованы за непристегнутые ремни безопасности. 

«С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3740 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.

Было зарегистрировано 19 фактов механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей», — сообщает управление Госавтоинспекции.

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Комментарии (5)

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Эля
48 минут назад
Весной или летом где быханов сад в 322 автобусе упала женщина в этом году.
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ирина
сегодня, 10:07
в Москве транспорт ходит спокойно,никто не сигналит,не обгоняет .у нас просто катастрофа и автобусы чистые и снаружи и внутри.
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Автохам
сегодня, 10:07
Надо было дома сидеть.
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Липчанин
сегодня, 10:03
План убрать нужно, водители несутся как угорелые. Сколько раз видел, как на перегонки играют 306 и 322, 347 и 324. Да, они все гоняют как угорелые. Не привезёшь план — хорошей зарплаты не будет. Налички лишились а план остался.
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Бес.
сегодня, 10:02
Остановка " Арктическая ". Не благодарите.
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