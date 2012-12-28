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1620
сегодня, 14:50
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Пропавший без вести лебедянец найден мертвым

Причину его смерти установит судмедэкспертиза.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил о гибели 69-летнего жителя Лебедяни, который пропал без вести 23 декабря. Он уехал за запчастями на своем автомобиле и перестал давать о себе знать.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина найден мертвым. Внешних признаков насильственной смерти на его теле нет. Причину смерти лебедянца установят судмедэксперты.
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Странно
25 минут назад
Машине? Где?
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Для Интересно
27 минут назад
Нет признаков НАСИЛЬСТВЕННОЙ смерти... Родным - соболезнования.
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Лиза
32 минуты назад
В таком возрасте одному ездить не следует...
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Ю
40 минут назад
Возможно инфаркт
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интересно
51 минуту назад
Внешних признаков насильственной смерти на его теле нет.. Тогда как он умер?!
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Дотошный
13 минут назад
Естественно
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