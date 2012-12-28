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Происшествия
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сегодня, 14:50
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Пропавший без вести лебедянец найден мертвым
Причину его смерти установит судмедэкспертиза.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина найден мертвым. Внешних признаков насильственной смерти на его теле нет. Причину смерти лебедянца установят судмедэксперты.
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