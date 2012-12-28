Из квартиры дома на улице Шкатова валит дым

На месте работают пожарные.



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Вечером 25 декабря к дому №1 по улице Шкатова в Липецке прибыли несколько пожарных расчётов: из окна последнего этажа пятиэтажки валил густой дым.По словам очевидцев, несколько пожарный пожарных поднялись по автолестнице к балкону горящей квартиры.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, пожарные эвакуировали одного человека. Квартиру тушат 24 бойца с помощью четырех единиц техники. Площадь возгорания уточняется.