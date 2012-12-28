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Спорт
186
51 минуту назад
3

Липецкая фигуристка взяла «серебро» в соревнованиях мастеров спорта

Из столицы Мордовии наши земляки привезли две медали.

16-летняя липчанка Елена Черникова поднялась на пьедестал почёта всероссийских соревнований по фигурному катанию в Саранске «Мордовские узоры».

Юная липчанка соревновалась среди взрослых по программе мастеров спорта и оставила позади немало опытных конкуренток. После короткой программы наша фигуристка 60,52 балла и вышла в лидеры.

В произвольной программе Елена допустила парочку помарок, прибавила к своему результату 109,28 балла, но этого не хватило для общей победы. Черникову обошла Анна Телегина из Иваново, итоговый результат которой - 176,19 балла. Ученица тренера СШ № 11 Ольги Хромченко набрала 169,80 и получила в награду «серебро». Замкнула тройку призёров Виктория Дорошевская из Курска — 158,43.

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Липчанка крайняя слева

Добавим, что результат Черниковой стал лучшим для неё в нынешнем сезоне. До этого она на всероссийском мемориале Сергея Гринькова она набрала (136,16 балла (7-е место), на соревнованиях памяти Николая Панина – 148,94 (12-е), на третьем этапе Гран-при России в Красноярске - 154,08 (10-е). Личный рекорд спортсменка установила в конце прошлого сезона минувшей весной в турнире «Серебряное ожерелье России» в Выборге - 190,83 балла, где тоже заняла 2-е место.

В Саранске выступил и Степан Юров. 11-летний липчанин выступал среди юношей до 17-лет по программе 1-го разряда. Короткую программу Стапан выиграл - 62,98 балла, но после произвольной откатился на 3-е место с суммой 178,26. Победителем стал Добромир Воронов из столичной школы «Легенда - 211,19, второе место занял Роман Глазов из Нижнего Новгорода - 198,13.

Фото СШ №11 и из архива спортсменов
Фигурное катание
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Комментарии (3)

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Александр Н.
32 минуты назад
Молодец девочка, дальнейших успехов в спорте и счастья в жизни.
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да
32 минуты назад
Нут бы пошла в бокс, или штангой занялась, или борьбой вольной. Вот все не как у людей
Ответить
!!!
36 минут назад
Умница
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