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Общество
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15 минут назад
В области объявлен конкурс на должность бизнес-омбудсмена
Срок полномочий Александра Бабанова, занимающего эту должность, заканчивается.
В регионе институт уполномоченного по защите прав предпринимателей появился в 2015 году. Бизнес-омбудсмен занимается внесудебной защитой прав предпринимателей, урегулирует споры между бизнесом и органами власти.
Предложения о кандидатурах и документы можно предоставить в областной Совет с 25 декабря 2024 года до 23 января 2025 года включительно. Их могут вносить: губернатор Липецкой области, депутаты облсовета, структурные подразделения общероссийских общественных объединений и региональные общественные объединения, которые содействуют созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности.
Бизнес-омбудсменом может быть гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, имеющий высшее образование, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство.
Напомним, в уходящем году депутаты голосовали за двух омбудсменов (у обоих закончились сроки полномочий). Уполномоченный по правам человека Ираида Тихонова сохранила свой пост. А уполномоченным по правам ребенка Юрий Таран дорабатывает последние дни. Его сменит, скорее всего, Оксана Хлякина. Ее кандидатуру еще предстоит утвердить в аппарате детского омбудсмена России.
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