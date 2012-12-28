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сегодня, 17:25
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Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 26 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк» — с неудобствами столкнутся жители 17 улиц. 

С 08:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 32, 32а, 36 по улице Катукова. Воду подвезут по заявкам потребителей. 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах № 88 по улице Тельмана, № 2а по улице Авиационной, №№ 10/1, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22/5, 22/6 по улице Осипенко, жителям частного сектора улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, Чайковского, 30 лет Октября, проездов Шишкина, Лузана. 

Подвоз воды организуют по заявкам. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

26 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ обесточат дома № 547 по улице Садовой, №№ 2, 66а по улице Демьяна Бедного, № 10 в переулке Кулибина, № 18 по улице Третьякова, №№ 20, 22, 22а по улице 9 Мая, №№ 19, 27, 29, 31, 31а, 33, 41, 43, 45, 49, 51, 51а, 55 по улице Неделина, № 1 по улице Зегеля, улицы Кочеткова, Бардина, Водную, Бабушкина, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Тамбовскую, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина, площадь Заводскую. 

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Комментарии (1)

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САИ
сегодня, 17:54
Меня всё время поражает , как зима, так плановые ремонты, а на лето почему то планов нету!
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