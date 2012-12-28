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Происшествия
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54 минуты назад
Личность скончавшейся в микрорайоне ЛТЗ женщины установлена
75-летняя местная жительница почувствовала себя плохо во время прогулки.
Как стало известно GOROD48, женщина жила на улице Вилли Огнева. Сегодня днем она вышла из дома, и ей стало плохо. Соседи вызвали скорую помощь. Пенсионерке оказали медицинскую помощь, она сказала, что ей полегчало, а потом, судя по всему, продолжила прогулку.
Спустя какое-то время ее обнаружили мертвой.
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