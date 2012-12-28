Личность скончавшейся в микрорайоне ЛТЗ женщины установлена

75-летняя местная жительница почувствовала себя плохо во время прогулки.

Полицейские установили личность обнаруженной между домами улиц Вилли Огнеа и 6-й Гвардейской дивизии женщины. Это 75-летняя местная жительница.Как стало известно GOROD48, женщина жила на улице Вилли Огнева. Сегодня днем она вышла из дома, и ей стало плохо. Соседи вызвали скорую помощь. Пенсионерке оказали медицинскую помощь, она сказала, что ей полегчало, а потом, судя по всему, продолжила прогулку.Спустя какое-то время ее обнаружили мертвой.