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Личность скончавшейся в микрорайоне ЛТЗ женщины установлена
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54 минуты назад

Личность скончавшейся в микрорайоне ЛТЗ женщины установлена

75-летняя местная жительница почувствовала себя плохо во время прогулки.

Полицейские установили личность обнаруженной между домами улиц Вилли Огнеа и 6-й Гвардейской дивизии женщины. Это 75-летняя местная жительница.

Как стало известно GOROD48, женщина жила на улице Вилли Огнева. Сегодня днем она вышла из дома, и ей стало плохо. Соседи вызвали скорую помощь. Пенсионерке оказали медицинскую помощь, она сказала, что ей полегчало, а потом, судя по всему, продолжила прогулку.

Спустя какое-то время ее обнаружили мертвой.
обнаружение трупа
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