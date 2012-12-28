Мигрант из Бангладеш и двое граждан Узбекистана работали в кафе без необходимых документов

Полицейские и сотрудники СК снова проверяли законность работы в Липецкой области иностранцев.



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Об итогах очередного рейда по проверке законности пребывания и работы в Липецкой области иностранцев рассказали в областном управлении МВД. В Липецке и Ельце полицейские и сотрудники СК проверяли стройки, торговые объекты, кафе и службы такси.На стройке в Правобережном районе Липецка у восьми иностранцев не оказалось патентов на трудовую деятельность, еще пятерых мигрантов без патентов, это были граждане Узбекистана, проверяющие нашли на стройке в Ельце. Все они привлечены к административной ответственности.Нарушили миграционное законодательство гражданин Республики Бангладеш и двое граждан Республики Узбекистан, которые работали в кафе. Один из этих иностранцев уже привлекался к административной ответственности за нарушение ограничения, установленного правительством РФ на привлечение иностранных работников в сферу торговли на нестационарных торговых объектах.В фирмах такси найдены пятеро водителей, у которых не было российских прав, а только иностранные. Они также привлечены к административной ответственности Автомобили помещены на штрафстоянку.