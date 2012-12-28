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Происшествия
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49 минут назад
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Начальника почтового отделения будут судить за присвоение денег из кассы
28-летней женщине грозит до шести лет лишения свободы.
По данным следствия, начальник отделения почтовой связи «Кубань» присвоила выручку от продажи товаров — 20 000 рублей. Деньги из кассы она забирала с 1 марта по 30 июня этого года.
Свою вину в ходе следствия женщина признала и даже возместила причиненный ущерб. Тем не менее, её всё равно ждёт суд и грозит до шести лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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