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49 минут назад
5

Начальника почтового отделения будут судить за присвоение денег из кассы

28-летней женщине грозит до шести лет лишения свободы.

В Грязях передано в суд уголовное дело 28-летней начальницы отделения почтовой связи, обвиняемой в присвоении денег с использованием своего служебного положения (по части третьей статьи 160 УК РФ).

По данным следствия, начальник отделения почтовой связи «Кубань» присвоила выручку от продажи товаров — 20 000 рублей. Деньги из кассы она забирала с 1 марта по 30 июня этого года.

Свою вину в ходе следствия женщина признала и даже возместила причиненный ущерб. Тем не менее, её всё равно ждёт суд и грозит до шести лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Викторм
2 минуты назад
Как-то странно. по 5 тысяч в месяц воровала?
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Горожанка
4 минуты назад
Законы странные, кто их сочиняет? За убийство 8 лет, пусть и строгача, а за глупую кражу 6 лет. Пусть мадам выплачивает украденное плюс штраф 10 кратный плюс запрет работать с материальными ценностями.
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Иван да Марья
20 минут назад
За копейки там никто работать не будет
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Викторм
22 минуты назад
Как-то странно. по 5 тысяч в месяц воровала?
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zzloyzz
38 минут назад
Увольнять, судить, сажать за мелочи. А кто будет работать?
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