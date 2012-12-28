Начальника почтового отделения будут судить за присвоение денег из кассы

28-летней женщине грозит до шести лет лишения свободы.

В Грязях передано в суд уголовное дело 28-летней начальницы отделения почтовой связи, обвиняемой в присвоении денег с использованием своего служебного положения (по части третьей статьи 160 УК РФ).По данным следствия, начальник отделения почтовой связи «Кубань» присвоила выручку от продажи товаров — 20 000 рублей. Деньги из кассы она забирала с 1 марта по 30 июня этого года.Свою вину в ходе следствия женщина признала и даже возместила причиненный ущерб. Тем не менее, её всё равно ждёт суд и грозит до шести лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.