Политика

сегодня, 19:54

Последний избиратель пришел голосовать за 17 минут до закрытия участка

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#выборы главы региона
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Последний избиратель пришел голосовать за 17 минут до закрытия участка
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Избирательный участок №23/09 расположен в гимназии №12. Явка здесь выше, чем в среднем по городу на 18.00 и составила более 40%. Работники комиссии под закрытие вспоминают разные истории. Так, однажды пенсионерка пришла за 10 минут до закрытия. Было видно, что ей тяжело, но она все равно пришла исполнить свой гражданский долг. 

Сегодня же за 17 минут до закрытия участка в него пришел избиратель Александр. По его словам, днём он был занят поэтому пришёл так поздно.

- Я так и рассчитывал прийти, - рассказал улыбчивый мужчина. - Стараюсь не пропускать выборы. Ведь они важны.

Напомним, что сегодня в Липецкой области выбирали главу региональной администрации. На пост главы претендовали пять кандидатов: Игорь Артамонов выдвинутый партией «Единая Россия», Андрей Григорьев («Патриоты России»), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), Андрей Плотников («Коммунистическая партия Коммунисты России) и Сергей Токарев (КПРФ). 

К 18.00 на избирательные участки пришли чуть более 40% избирателей или 375 083 человек. Как никогда активно голосовали Липецк и Елец - 32,13%  или 131 668 человек и 36,59% или 30 142 человек соответственно. Никаких существенных нарушений избирательного законодательства многочисленные наблюдатели работавшие сегодня в Липецкой области не нашли. Ход голосования, его организацию и явку в Липецкой области высоко оценили в ЦИК России.
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#выборы главы региона
2

Комментарии (5)

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Артамонов

11 минут назад
Ну что вы пристали ко мне? Автобусы вам купили, парки сделали и дороги уложили. Вот сделаем еще четырехдневку, повысив ЗП дневную - за месяц будете получать так же, но больше времени будет свободного. Будем в теннис с вами играть, в футбол и бегать по городу. В лпанах снос всей НИЖЕНКИ к чертям собачьим и постройка там и за БЫХАНОВЫМ САДОМ новых микрорайонов.
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Владимир

14 минут назад
Не ужели кто-то голосуют за единнороссов, ушатали всю Россию.
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и ничего удивительного

27 минут назад
Кого же еще то выбирать. Некого.Единственный достойный кандидат.
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Повзрывайся

29 минут назад
удивительно, успеешь еще на концерт !
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удивительно

32 минуты назад
Липецкие дебилы выбрали артамона
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