Политика

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Явка на выборы главы Липецкой области к 10 утра составляет 6,63%

744
#выборы главы региона
Явка на выборы главы Липецкой области к 10 утра составляет 6,63%

На избирательные участки с утра пришли 61593 человека.

В пресс-центре избирательной комиссии Липецкой области озвучили первые данные по явке на выборы главы региона.

К десяти часам утра в области проголосовали 4,8% избирателей, что составляет 61 593 человека.

В Липецке проголосовали 4,8 % избирателей или 19 614 человек. В Ельце явка на 10 утра составляет 5,98% (4 926 человек).

Лидерами голосования являются Долгоруковский район, где проголосовали 12,8% избирателей,  Хлевенский район -12% и Елецкий район -11,81%. Минимальная явка в Липецком районе - 5,97%.

К 10 утра явка избирателей на выборы практически равна цифрам 2014 года, когда Липецкая область в последний раз выбирала губернатора.



744
#выборы главы региона

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