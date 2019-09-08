сегодня, 10:34
Явка на выборы главы Липецкой области к 10 утра составляет 6,63%
На избирательные участки с утра пришли 61593 человека.
К десяти часам утра в области проголосовали 4,8% избирателей, что составляет 61 593 человека.
В Липецке проголосовали 4,8 % избирателей или 19 614 человек. В Ельце явка на 10 утра составляет 5,98% (4 926 человек).
Лидерами голосования являются Долгоруковский район, где проголосовали 12,8% избирателей, Хлевенский район -12% и Елецкий район -11,81%. Минимальная явка в Липецком районе - 5,97%.
К 10 утра явка избирателей на выборы практически равна цифрам 2014 года, когда Липецкая область в последний раз выбирала губернатора.