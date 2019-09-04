Под Липецком открыли австрийский завод по производству строительной опалубки

Это предприятие стало первой дочкой компании «Doka» за пределами Евросоюза.

3 июля прошлого года на территории особой экономической зоны «Липецк» был заложен камень в основание австрийского завода Doka в России. Всего лишь через год с небольшим, точно в срок, как отметил гендиректор российской «Доки» Андрей Гусев, тут началось производство строительной опалубки стандарта ReForma Standard plus.Посол Австрии в РФ доктор Йоханнес Йагнер отметил, что без австрийских строительных технологий не были бы построены 828-метровый небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, ставшей символом этого государства, 123-этажный Lotte World Tower в Сеуле, второй по высоте путепровод в мире - Русский мост длиной 1104 метра во Владивостоке.- Дока Групп - это образцово-показательное европейское качество, и оно пришло в Россию, - подчеркнул господин посол.Doka Group - один из мировых лидеров в области разработки, производства и продажи опалубочных технологий для применения во всех сферах строительства. Это - австрийский бизнес с почти 150-летней семейной историей, в которой работает свыше 6 тысяч сотрудников в 160 филиалах и логистических центрах 70 стран мира. В свое производство под Липецком компания вложила 595 млн рублей инвестиций. Это предприятие стало первой дочкой компании «Доки» за пределами Евросоюза.- Открытие современного завода по производству опалубочных систем «Дока» в России - это очередной шаг в развитии перспективного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на внедрение высоких технологий и привлечение инвестиций в высокотехнологичное локальное производство, - заявил Андрей Гусев.На площади 3500 кв.м. развернуто производство опалубки для России и других рынков. Пока предприятие лишь набирает обороты, но к началу следующего года объем производства выйдет на 65 000 кв.м. опалубки в год. Такая опалубка при бережном к ней отношении не теряет эксплуатационных свойств в течение десятков и сотен циклов использования. Высокая несущая способность, быстрый монтаж и демонтаж, совместимость с иными опалубочными системами делает австрийскую опалубку незаменимой при возведении крупных дорогостоящих объектов. За счет нового производства Doka станет значительно конкурентоспособнее в России и сможет, как заявил врио губернатора Игорь Артамонов, использовать огромный потенциал российского рынка, в первую очередь в жилищном и коммерческом строительстве.- Это - третье австрийское производство на территории Липецкой области. Этого недостаточно, господин посол, - иронически обратился к доктору Йоханнесу Йагнеру глава региона. - У «Доки» - прекрасный старт. Предприятие уже сформировало портфель заказов на этот год. Мы предлагаем вам построить в Липецке или в Ельце вторую или даже третью очереди производства.Кстати, перед тем как обосноваться в ОЭЗ «Липецк», австрийцы объехали другие экономические зоны России. «Липецк - лучшее место, которые мы нашли», - подчеркнул этот факт член совета директоров Doka Group Кристиан Майер.После того, как австрийский посол, гендиректор российской «Доки» Андрей Гусев, врио губернатора перерезали желтую ленту (фирменный цвет Doka Group) и символически запустили производство, руководители региона и члены австрийской делегации посадили на аллее Дружбы на территории предприятия пять лип.«Дока Липецк» стала вторым производством опалубочных систем после завода в Австрии (это предприятие - градообразующее в Амштеттене). ОЭЗ «Липецк» была выбрана, в том числе, потому, что здесь - хорошая инфраструктура, свой металл, логистика. Все это облегчает производство и последующую доставку товара по России.На новой производственной площадке Doka производит стальную рамную опалубку ReForma Standard plus, предназначенную, в первую очередь, для российского рынка.Она используется для создания вертикальных монолитных конструкций из бетона и железобетона - стен, колонн и шахт. Прежде чем доверить липчанам выпуск такой продукции, будущие работники завода прошли четырехмесячную стажировку в Австрии.