«Металлург» совершил громкое приобретение за несколько минут до закрытия трансферного окна

Рассказываем подробно и трех новобранцах нашей команды.

Менеджмент липецкого «Металлурга» можно поздравить с серьезным успехом, позволившем «сталеварам» укрепить состав.

Буквально за несколько минут до закрытия трансферного окна в России (оно закрывалось вчера, 2 сентября в 23:59) липчанам удалось оформить у выступающего в РФПЛ «Тамбова» аренду результативного и перспективного 22-летнего форварда Сергея Архипова.

Будущая «звезда» Премьер-Лиги?

«Тамбов» не готов полностью расстаться с нападающим, поскольку видит в нем перспективу выступления на самом высоком уровне, поэтому соседи согласились отдать липчанам игрока в аренду – до 1 июня 2020 года.

Как стало известно GOROD48, часть зарплаты игроку будет платить «Тамбов», часть – «Металлург», что выгодно обоим клубам: тамбовчане продолжат владеть правами на Архипова, а «сталевары» - сэкономят.

Для того чтобы провести этот выгодный трансфер, и.о. генерального директора «Металлурга» Владимир Зеновкин и ответственные за заявку работники клуба в рекордно короткие сроки оформили кучу документов и завершили переход, находясь на своих рабочих местах и держа непрерывную связь с ПФЛ, уже почти в полночь.

В пресс-службе ФК «Металлург» сообщили, что новобранец – один из двух братьев-близнецов Архиповых, за которыми пристально следят многие российские скауты. Второй брат Артем Архипов отправился в аренду в чемпионат Белоруссии.

Сергей Архипов (15.12.1996) раньше выступал за дубль ФК «Тамбов», а в 2018 году дебютировал в главной команде, причем сразу в ФНЛ. В Футбольной Национальной лиге сыграл за тамбовчан 8 матчей, забил один гол – в ворота «Тюмени» (3:1). В прошлом сезоне на правах аренды выступал в «Зорком» из Красногорска, был одним из лидеров атак команды Сергея Юрана. Сыграл 23 матча, забил 6 голов.

Любопытно, что зимой главный тренер «Металлурга» Сергей Машнин очень хотел видеть в нашей команде братьев Архиповых, но тогдашнее руководство не позволило взять их в команду. Оба продолжили выступать за «Зоркий», и в очной встрече в Красногорске Артем Архипов забил гол «Металлургу», лишив его победы (2:2).

Новые веяния в клубе разрушили многие предрассудки: Архипов имеет все шансы, чтобы стать одним из лучших нападающих группы «Центр».

Напомним, что летом «Металлург» потерял лучшего бомбардира прошлого сезона Николая Иванникова. Перешедшего в тольяттинский «Акрон». Липчане восполнили этот уход приглашением Артура Арустамяна из воронежского «Факела» и Архипова.

Неудачи и триумф трансферного рынка

Липчане проделали титаническую работу по приглашению воспитанника елецкого футбола и одного из лидеров спора бомбардиров прошлого сезона Дмитрия Лаврищева. Переход вот-вот должен был состояться, контракт с игроком был согласован, но помешала позиция спортивного начальства Волгоградской области, которое заломило невероятную сумму компенсации за молодого игрока – 1 миллион 800 тысяч рублей.

В итоге Лаврищев не смог перейти ни в «Металлург», ни в другой российский клуб (во втором дивизионе не крутятся миллионы), и уехал в чемпионат Армении.

Но «красно-черные» в лице Архипова нашли для себя достойный выход из ситуации.

«Металлург» укрепил и защиту

Под занавес трансферной компании «Металлург» пригласил и защитника Артема Лаврененко.

Уроженец Санкт-Петербурга (16.06.1998 г.р., рост 184 см, вес 71 кг) является воспитанником футбольных школ «Смена» и «Зенит». Выступал за команду «Звезда» (Санкт-Петербург). В сезоне 2017/18 сыграл 26 матчей в турнире молодежных команд Премьер-Лиги за дубль «Тосно» (Ленинградская область). Прошлый сезон 2018/19 провел в группе «Центр», приняв участие в 8-ми играх за «Химки-М». Нынешний чемпионат начал в раменском «Сатурне», принял участие в знаменитом матче 1-го круга в гостях у столичного «Арарата» («инопланетсяне» проиграли 2:8, Лавриненко вышел на замену при счете – 2:6), но затем расторг контракт с подмосковным клубом.

Артем, способный сыграть как на краю, так и в центре обороны, несколько дней тренировался с нашим клубом, и в конце концов убедил тренерский штаб в своей профпригодности.

Местное дарование

Попал в заявку основной команды и игрок дубля «Металлурга» Николай Смирных (21.12.2001, рост 187 см, вес 75 кг). Рослый уроженец Данкова в нынешнем сезоне один из лучших в «молодежке», поэтому сумел исполнить свою мечту – оказался в главной команде области.

Напомним, что ранее «Металлург» заявил и капитана дублеров Максима Скопинцева. Ведь в Липецком клубе костяк команды хотят видеть из местных воспитанников.



Фото ФК "Тамбов"

