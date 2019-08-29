16 минут назад
Капитан дубля «Металлурга» попробует свои силы в главной команде
Судя по всему, это не последнее усиление нашей команды.
19-летния воспитанник липецкого футбола защитник Максим Скопинцев включен в заявку «Металлурга» на текущий сезон.
Тем самым в клубе отметили прогресс юного игрока, который является одним из ведущих в дубле команды, выступающем в первенстве СФФ «Центр» (третий дивизион).
Как сообщили в клубе, предполагается, что Максим не просто будет числится в заявке «для количества», а станет принимать активное участие и в тренировочном процессе и, вполне возможен дебют талантливого футболиста в «Металлурге», которые нуждается в притоке «свежей крови».
В последних матчах дублеров Скопинцев выходил на поле с капитанской повязкой.
Трансферное окно, в течение которого можно заявить новых игроков, в России будет открыто до 2 сентября. Вполне возможно, что «Металлург» пригласит и других новобранцев.
- Мы работаем в этом направлении. До окончания срока заявок остается совсем мало времени, но и сейчас с нашей командой тренируются игроки на просмотре. Будем вести поиск до последней минуты, - сообщил GOROD48 и.о. генерального директора клуба Владимир Зеновкин.