Спорт

16 минут назад

Капитан дубля «Металлурга» попробует свои силы в главной команде

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Капитан дубля «Металлурга» попробует свои силы в главной команде

Судя по всему, это не последнее усиление нашей команды.

19-летния воспитанник липецкого футбола защитник Максим Скопинцев включен в заявку «Металлурга» на текущий сезон.

Тем самым в клубе отметили прогресс юного игрока, который является одним из ведущих в дубле команды, выступающем в первенстве СФФ «Центр» (третий дивизион).

Как сообщили в клубе, предполагается, что Максим не просто будет числится в заявке «для количества», а станет принимать активное участие и в тренировочном процессе и, вполне возможен дебют талантливого футболиста в «Металлурге», которые нуждается в притоке «свежей крови».

В последних матчах дублеров Скопинцев выходил на поле с капитанской повязкой.

Трансферное окно, в течение которого можно заявить новых игроков, в России будет открыто до 2 сентября. Вполне возможно, что «Металлург» пригласит и других новобранцев.

- Мы работаем в этом направлении. До окончания срока заявок остается совсем мало времени, но и сейчас с нашей командой тренируются игроки на просмотре. Будем вести поиск до последней минуты, - сообщил GOROD48 и.о. генерального директора клуба Владимир Зеновкин.

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