сегодня, 12:27
Поиски пропавшей девочки: Следственный комитет возбудил уголовное дело
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего ребёнка по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
На месте происшествия работают криминалисты. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств пропажи девочки, условия её жизни и воспитания.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, Следственным управлением организованы поисково-спасательные мероприятия с участием сотрудников ОМВД России по Елецкому району, МЧС России по г. Ельцу и Елецкому району, волонтёров Липецкой общественной организации "Поиск пропавших детей", а также общественных добровольцев.
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