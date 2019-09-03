Общество

сегодня, 12:27

Поиски пропавшей девочки: Следственный комитет возбудил уголовное дело

16 1921
#пропавшие без вести
1
Поиски пропавшей девочки: Следственный комитет возбудил уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего ребёнка по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Напомним, что утром 2 сентября в селе Паниковец Елецкого района безвестно исчезла 8-летняя Мария Петрова. В целях выяснения обстоятельств пропажи ребёнка и обеспечения полного комплекса мер, направленных на установление всех обстоятельств случившегося следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия работают криминалисты. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств пропажи девочки, условия её жизни и воспитания.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, Следственным управлением организованы поисково-спасательные мероприятия с участием сотрудников ОМВД России по Елецкому району, МЧС России по г. Ельцу и Елецкому району, волонтёров Липецкой общественной организации "Поиск пропавших детей", а также общественных добровольцев.
16 1921
#пропавшие без вести
1

Комментарии (16)

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zZzZzZ

16 минут назад
гость, Да пошёл ты на х...й, овца тупая! Соси там свою карамельку и не пи...ди! Ха-ха-ха...
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гость

22 минуты назад
V. ST. P, 90,но не сто пудово как ты пишешь олень педальный!Верить нужно,а не хрень писать урод!
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гость

24 минуты назад
СТУДГОРОДОК, 26, лечись дебил!
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весёлый

36 минут назад
отпечатки на штыковой лопате и грунт
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V. ST. P

38 минут назад
Сто пудово найдут мёртвой. По статистике, из 100 пропавших детей, 90 находят мертвыми. Я, конечно, желаю, чтобы её нашли здоровой и живой, но... статистика такое дело, сами понимаете, против неё не попрёшь!
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весёлый

43 минуты назад
Пробивайте сотовый телефон за неделю
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Школа -

47 минут назад
первая тюрьма на пути к могиле...
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СТУДГОРОДОК, 26

49 минут назад
Алка нагуляля Ярика и не занимается им. Все лето безотцовщина бегал по двору, матюкался. Алка * со всеми подряд, вот Ярик и заявил бабке Марине, что зарежет одноклассника! Из 21 школы 15 мкр. Дед Толик без конца грозит соседу, тот 2 раза петушил евнуха в судах, 5 раз вызывал полицию! Отца Ярика никто не знает, может там сметану хоть мешай в то время было. Ярик на скользком пути. А Толику самому до себя- согнулся раком
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ффф

56 минут назад
Девочка зомбирована. Полагаю, ее вызвал отец и увез от придурошной мамаши в Москву
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Иван

сегодня, 12:57
Дай Бог найтись живой и невредимой девочке!!!
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