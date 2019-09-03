Происшествия

вчера, 23:06

На площади Мира сбили пешехода, страшную картину записала камера наблюдения

31 780
#Авария #ДТП
3
На площади Мира сбили пешехода, страшную картину записала камера наблюдения

Авария произошла 15 минут назад.

Вечером 2 сентября в Липецке на площади Мира автомобиль сбил переходившего дорогу по "зебре" мужчину. Аварию записала камера наблюдения.

На записи видно, как группа пешеходов переходит дорогу на красный сигнал светофора, один из них заметил летящую на него машину, на секунду замешкался, далее следует удар, от которого его подбросило в воздух. Затем мужчина падает и с него слетает обувь.



31 780
#Авария #ДТП
3

Комментарии (32)

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Буч

22 секунды назад
Идиот похоже тут ты. Где я написал что надо людей давить. Я лишь сказал что в при переходе через проезжую часть жизнь пешехода в большей степени в его руках.
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Кранг

59 секунд назад
Под моим ником начали писать быдло-герои. Спокойной ночи всем! Берегите себя!
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Кранг

2 минуты назад
У меня крутая красная нексия, я в принципе из нее никуда не выхожу.
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Рикитави

3 минуты назад
Буч, ты идиот! Если едешь на зеленый, то можно давить людей? Всегда за рулем надо быть начеку! На дороге могут появиться разные форс - мажорные обстоятельства!
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Буч

7 минут назад
Какая разница какая скорость если он ехал на зеленый. Даже если немного превысил. В последнее время пешеходы бестрашные стали по сторонам даже несмотрят. Хотя их жизнь в их руках в большей степени.
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жуть-жуткая!

8 минут назад
Кранг, в принципе до и от автомобиля Вы ,Краг, такой же пешеход, как и все другие липчане. И если уж дело в принципе , то каждый липчанин вечером обязан одевать жилет (желтый со светоотражающими полосами) и нет разницы куда он идет до своего автомобиля или до магазина. Вы же сами упомянули про закон для пешеходов.
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Очевидец

10 минут назад
Пострадавший был пьян, водила уже практически объехал эту компанию, но нет, что-то потянуло его назад "под колёса". Водителя жаль, эта компания изрядно выпившая вольяжно, неспехом плелась на красный...
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Кранг

13 минут назад
Я то же так летаю в темное время суток, когда нифига не видно. Пешеходы должны перепрыгивать меня идиота!
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Алексей. А

15 минут назад
Кранг, все легко мериться криминалистами .
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Кранг

17 минут назад
Жуть-жуткая, я пешком не хожу в принципе...
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