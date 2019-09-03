Происшествия
вчера, 23:06
На площади Мира сбили пешехода, страшную картину записала камера наблюдения
Авария произошла 15 минут назад.
Вечером 2 сентября в Липецке на площади Мира автомобиль сбил переходившего дорогу по "зебре" мужчину. Аварию записала камера наблюдения.
На записи видно, как группа пешеходов переходит дорогу на красный сигнал светофора, один из них заметил летящую на него машину, на секунду замешкался, далее следует удар, от которого его подбросило в воздух. Затем мужчина падает и с него слетает обувь.
На записи видно, как группа пешеходов переходит дорогу на красный сигнал светофора, один из них заметил летящую на него машину, на секунду замешкался, далее следует удар, от которого его подбросило в воздух. Затем мужчина падает и с него слетает обувь.
Буч
Кранг
Кранг
Рикитави
Буч
жуть-жуткая!
Очевидец
Кранг
Алексей. А
Кранг