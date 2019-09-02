Читай стихи в амфитеатре и отдыхай в гигантском гамаке

«Быханов сад» подарил липчанам много вариантов различного отдыха

Сегодня, незадолго до официального открытия парка «Быханов сад» журналистов познакомили с его, что называется, содержанием.Экскурсию по парку, который сегодня закрыли, чтобы получше подготовится к официальному открытию, назначенному на 18.00, для журналистов провела управляющий партнер компании ГК «Урбанмаф» Дарья Бондаренко.Если театр начинается с вешалки, то «Быханов сад» показали журналистам с его главного входа. Со входной группы, по сути, и началась реконструкция парка. Причем, не скрывает Дарья, реконструкция стала неожиданной для всех.- В планы входило просто отремонтировать входную группу, - рассказала Дарья Андреевна. – Но, увы, старая входная группа просто вся посыпалась при прикосновении к ней рабочих рук. А за ней посыпался и забор и городская Доска почета. И тут стало ясно, что парк нужно реконструировать весь.И вот работы к вечеру понедельника завершены.Экскурсия для журналистов по готовому парку прошла в высокоскоростном режиме. Уже многие горожане видели, что в парке заменена плитка. Строители лишь пояснили, что она высокопрочная, широкоформатная. По территории парка проложены дорожки посыпанные гравием. И это неспроста. Парк – особо охраняемая природная территория, и абы где класть асфальт попросту запрещено. А насыпные – пожалуйста. Причем такие дорожки пролегли по протоптанным людьми тропинкам.Если войдя через главный вход в парк и посмотреть вправо, то там разместилось абсолютное новшество – уличная галерея. Ее сделали по просьбе липецких художников. Здесь можно выставлять свои картины всем желающим.Из абсолютных новшеств – гигантский гамак для отдыха, его длина 10 метров и ширина – 3. Можно отдыхать целой толпе! После, например, танцев или митинга в амфитеатре, который построен на месте бывшей танцплощадке. В амфитеатре можно делать, что угодно – проводить концерты, танцевать, читать стихи собрав зрителей, и даже митинговать, с санкции, конечно же властей.Детских площадки новой концепции в парке три. С разными горками из дерева, качелями-каруселями, веревочными лестницами, батутами, вмонтированными в землю, покрытую специальным резиновым покрытием ИПДН. И еще из необычного - одна из детских площадок оборудована духовыми трубами и огромным ксилофоном.Неподалеку от амфитеатра – образовательный павильон. В нем также можно будет проводить различные образовательные мероприятия, которые будут носить заявительный характер.Со стороны улицы Тельмана построены два теннисных корта и один бадминтонный, а также многофункциональная спортивная площадка с раздевалкой, туалетом и умывальником.Позаботились организаторы реконструкции и строители и об изначальном предназначении парка как сада. В нем высажено 3700 кустарников и растений, и осенью здесь посадят сто вишен и яблонь. О флоре и фауне, а это птицы, ежи, белки, в парке рассказывают 36 специальных стендов. Малых архитектурных форм в парке – 300, включая трех плетеных из лозы оленей. Все они выполнены в экостиле. Также как выполнен в экостиле дизайн павильонов фудкорта, административного здания, туалета и всего прочего, размещенного в парке. В память о тех, кто обустроил в Липецке первый в Липецке селекционный сад-питомник, братьев Быхановых, в парке установлена зеленая стена из габиона, которая порастет девичьим виноградом.Реконструкция парка обошла спонсорам в 220 миллионов рублей.