Происшествия
сегодня, 11:36
43-летнего липчанина будут судить за повторную пьяную езду
Полицейские направили в суд уголовное дело 43-летнего жителя Липецка, которого обвиняют в повторной пьяной езде.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 17 июля автомобиль «ВАЗ-21074» под управлением липчанина остановили на Боевом проезде. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения.
В ходе разбирательства полицейские установили, что 11 января текущего года водитель уже был оштрафован за пьяную езду и лишен права управления транспортными средствами на полтора года..
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 17 июля автомобиль «ВАЗ-21074» под управлением липчанина остановили на Боевом проезде. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения.
В ходе разбирательства полицейские установили, что 11 января текущего года водитель уже был оштрафован за пьяную езду и лишен права управления транспортными средствами на полтора года..
липовский
чему удивляться ?
Московская, 83
Да уж...
Трололо