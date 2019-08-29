43-летнего липчанина будут судить за повторную пьяную езду

Полицейские направили в суд уголовное дело 43-летнего жителя Липецка, которого обвиняют в повторной пьяной езде.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 17 июля автомобиль «ВАЗ-21074» под управлением липчанина остановили на Боевом проезде. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения.



В ходе разбирательства полицейские установили, что 11 января текущего года водитель уже был оштрафован за пьяную езду и лишен права управления транспортными средствами на полтора года..





