Происшествия

сегодня, 11:36

43-летнего липчанина будут судить за повторную пьяную езду

5 577
#правила дорожного движения
43-летнего липчанина будут судить за повторную пьяную езду
Полицейские направили в суд уголовное дело 43-летнего жителя Липецка, которого обвиняют в повторной пьяной езде.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 17 июля автомобиль «ВАЗ-21074» под управлением липчанина остановили на Боевом проезде. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения.

В ходе разбирательства  полицейские установили, что 11 января текущего года водитель уже был оштрафован за пьяную езду и лишен права управления транспортными средствами на полтора года..


5 577
#правила дорожного движения

Комментарии (5)

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липовский

37 секунд назад
крутая новость(((((
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чему удивляться ?

41 минуту назад
Пьяный на "семёрке" ехал по Опытной
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Московская, 83

сегодня, 11:49
Нашего придурковатого Аркашу давно пора выгнать. Но его крышевал однокурсник Артем, один из замов по железкам. И дождались: Аркашка вьехал в попу. Кто за ремонт будет платить? Гнать Аркашку , заставить водилу Лгушки заплатить в казну!
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Да уж...

сегодня, 11:47
43 года а ума, с гулькин ...
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Трололо

сегодня, 11:47
Ау,защитники! Ведь он никого не сбил,ехал себе немного навеселе. Неее?
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