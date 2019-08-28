Общество

19 минут назад

Липчанин-победитель Worldskills получит 1 млн рублей

3 273
#Worldskills #премия
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Липчанин-победитель Worldskills получит 1 млн рублей

Но больше не сможет принимать участие в чемпионате профессиональных компетенций.

Накануне вечером в Казани прошла церемония объявления победителей чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills. Лучшим молодым сварщиком мира стал член сборной России из Липецкой области, студент 4 курса Липецкого индустриально-строительного колледжа 20-летний Владимир Бабошкин. На чемпионате молодого сварщика поддерживала делегация из Липецкой области.

- Церемония подведения итогов чемпионата прошла на очень позитивной ноте, нам было очень волнительно следить за объявлением результатов. Мы, конечно, болели за всю сборную России, но, в особенности, за нашего Владимира Бабошкина. Результаты нас очень порадовали, мы гордимся им. Победа Владимира — это победа и всей России, и Липецкой области, - считает руководитель регионального координационного центра "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Липецкой области Игорь Овечкин. - За тот недолгий срок, что наш регион участвует в WorldSkills, достижение Владимира — самый крупный успех.

Теперь лучшего молодого сварщика мира ждут предложения о работе. Липчанин получал их и раньше — после победы на европейском чемпионате WorldSkills, а сейчас предложения актуализируются, считает Игорь Овечкин. Помимо карьерных перспектив, приятным бонусом к славе станет 1 млн рублей. Владимир Бабошкин получит эту премию от сборной России.

- Конечно, хотелось бы, чтобы такой профессионал остался в Липецкой области, но этот вопрос решать самому Владимиру, - уточнил Игорь Овечкин. - По регламенту WorldSkills Владимир больше не сможет принимать участие в чемпионате профессионального мастерства. Показать себя на конкурсе можно только единожды, несмотря на результат. Это правило введено для того, чтобы открывать как можно больше новых имен, дать молодежи возможность проявить себя.

К слову, IV чемпионат Липецкой области WorldSkills стартует в нашем регионе уже в ноябре. Профессиональные образовательные организации Липецкой области с 2013 года принимают участие в работе региональных и национальных чемпионатов, проводимых по стандартам WorldSkills.
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#Worldskills #премия
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Комментарии (4)

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Гость

27 секунд назад
А вот до этого очередной дебил и завистник писал: не обольщайтесь 21.08.2019 14:06 никаким спецом он в 20 лет быть не может и никто ему не доверит варить газопроводы. Эти соревнавания по уровню - как между ПТУ. Всего было на всех специальностях 600 человек, их них Россия привезла своих 48 человек. А конкурсы были таки : постричь собачку на время, приготовить борщ, предпринимательство ( продать билетов пачку у входа ) , фористика ( сделать букетик ) , кровельные работы - закрепить на крыше лист металла ответить
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Иван

2 минуты назад
Мое почтение и уважение!!!
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УРА!

7 минут назад
Владимир, Липецк гордиться тобой!
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Молодец! Есть к чему стремиться молодым

11 минут назад
липчанам и липчанкам.
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