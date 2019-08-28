Липчанин-победитель Worldskills получит 1 млн рублей

Но больше не сможет принимать участие в чемпионате профессиональных компетенций.

Накануне вечером в Казани прошла церемония объявления победителей чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills. Лучшим молодым сварщиком мира стал член сборной России из Липецкой области, студент 4 курса Липецкого индустриально-строительного колледжа 20-летний Владимир Бабошкин. На чемпионате молодого сварщика поддерживала делегация из Липецкой области.



- Церемония подведения итогов чемпионата прошла на очень позитивной ноте, нам было очень волнительно следить за объявлением результатов. Мы, конечно, болели за всю сборную России, но, в особенности, за нашего Владимира Бабошкина. Результаты нас очень порадовали, мы гордимся им. Победа Владимира — это победа и всей России, и Липецкой области, - считает руководитель регионального координационного центра "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Липецкой области Игорь Овечкин. - За тот недолгий срок, что наш регион участвует в WorldSkills, достижение Владимира — самый крупный успех.



Теперь лучшего молодого сварщика мира ждут предложения о работе. Липчанин получал их и раньше — после победы на европейском чемпионате WorldSkills, а сейчас предложения актуализируются, считает Игорь Овечкин. Помимо карьерных перспектив, приятным бонусом к славе станет 1 млн рублей. Владимир Бабошкин получит эту премию от сборной России.



- Конечно, хотелось бы, чтобы такой профессионал остался в Липецкой области, но этот вопрос решать самому Владимиру, - уточнил Игорь Овечкин. - По регламенту WorldSkills Владимир больше не сможет принимать участие в чемпионате профессионального мастерства. Показать себя на конкурсе можно только единожды, несмотря на результат. Это правило введено для того, чтобы открывать как можно больше новых имен, дать молодежи возможность проявить себя.



К слову, IV чемпионат Липецкой области WorldSkills стартует в нашем регионе уже в ноябре. Профессиональные образовательные организации Липецкой области с 2013 года принимают участие в работе региональных и национальных чемпионатов, проводимых по стандартам WorldSkills.

