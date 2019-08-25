Происшествия
17 минут назад
Липецк в лидерах антирейтинга по числу полностью разбитых в ДТП автомобилей
Страховщики назвала российские города, в которых автовладельцы чаще всего разбивают машины в ДТП полностью.
Самым опасным для водителей оказался город Темрюк в Краснодарском крае: там дорожные аварии с полным уничтожением автомобиля случаются почти в 2,5 раза чаще, чем в среднем по России.
К городам повышенной опасности можно также отнести Челябинск, Липецк и Воронеж, где частота уничтожения без возможности восстановления автомобилей здесь в 1,8—1,9 раза выше среднероссийской. В Иркутске и Новосибирске автомобили разбиваются полностью в 1,5 раза чаще, чем в среднем по стране. Также «тотальная» аварийность выше среднероссийского показателя в Ростове-на-Дону и Ставрополе, сообщают Банки.ру со ссылкой на страховую компанию "Согласие".
К числу наиболее безопасных городов относятся Тюмень, Рязань и Ульяновск, где страховых случаев по автокаско с «тоталем» почти вдвое меньше, чем в среднем по России
К городам повышенной опасности можно также отнести Челябинск, Липецк и Воронеж, где частота уничтожения без возможности восстановления автомобилей здесь в 1,8—1,9 раза выше среднероссийской. В Иркутске и Новосибирске автомобили разбиваются полностью в 1,5 раза чаще, чем в среднем по стране. Также «тотальная» аварийность выше среднероссийского показателя в Ростове-на-Дону и Ставрополе, сообщают Банки.ру со ссылкой на страховую компанию "Согласие".
К числу наиболее безопасных городов относятся Тюмень, Рязань и Ульяновск, где страховых случаев по автокаско с «тоталем» почти вдвое меньше, чем в среднем по России