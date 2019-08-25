Погода в Липецке

сегодня, 17:47

Последние дни августа балуют комфортным теплом

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Последние дни августа балуют комфортным теплом

В понедельник Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона – погода сохранится малооблачной и без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-17 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем температура составит от 21 до 26 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +9 до +11 градусов, днем она составит от 22 до 24 градусов тепла. 

26 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году –2 градуса тепла.

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