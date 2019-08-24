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Из человеческого пота создали духи

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Из человеческого пота создали духи

Духи с потом презентовали в Финляндии

Духи с потом презентовало финское агентство Mirum Helsinki, пишут Известия со ссылкой на издание Flash Nord.

Отмечается, что помимо традиционных ингредиентов в духи добавили пот всех сотрудников организации.

«Аромат олицетворяет нашу творческую страсть, а именно волнение, мурашки по коже и учащенное сердцебиение во время творческого процесса. Ведь он, в свою очередь, требует самоотдачи и командной работы», — отметила главный опытный специалист Лили Эрмезей.

Сообщается, что флакон с этим ароматом будут дарить успешным соискателям при утверждении на работу.
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