В мире
36 минут назад
Из человеческого пота создали духи
Духи с потом презентовали в Финляндии
Духи с потом презентовало финское агентство Mirum Helsinki, пишут Известия со ссылкой на издание Flash Nord.
Отмечается, что помимо традиционных ингредиентов в духи добавили пот всех сотрудников организации.
«Аромат олицетворяет нашу творческую страсть, а именно волнение, мурашки по коже и учащенное сердцебиение во время творческого процесса. Ведь он, в свою очередь, требует самоотдачи и командной работы», — отметила главный опытный специалист Лили Эрмезей.
Сообщается, что флакон с этим ароматом будут дарить успешным соискателям при утверждении на работу.
Отмечается, что помимо традиционных ингредиентов в духи добавили пот всех сотрудников организации.
«Аромат олицетворяет нашу творческую страсть, а именно волнение, мурашки по коже и учащенное сердцебиение во время творческого процесса. Ведь он, в свою очередь, требует самоотдачи и командной работы», — отметила главный опытный специалист Лили Эрмезей.
Сообщается, что флакон с этим ароматом будут дарить успешным соискателям при утверждении на работу.