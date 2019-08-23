34 минуты назад
В полуфинале чемпионата мира липецкий рукопашник буквально избил соперника из Узбекистана
Александр Соколов выиграл со счетом – 11:1 и завтра будет драться за «золото».
В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате стартовало первенство мира по рукопашному бою среди юниоров 18-21 года.
Свой титул сильнейшего юниора планеты, добытый в прошлом году, защищает во дворце культуры и спорта им. Балуан Шолака и липецкий динамовец Александр Соколов. Причем защиту он начал мощно. В полуфинале с представителем Узбекистана он не оставил сопернику даже призрачных шансов, победив – 11:1.
Завтра Соколову предстоит непростой финал против представителя команды хозяев.
Соколова в Казахстане опекает не только его тренер Алан Качмазов (вдвоем они на верхнем фото), но и руководитель школы легендарный липецкий наставник Игорь Воротынцев.
Всего в чемпионате мира участвуют более 200 бойцов из 15 стран.
Да нормальная она,
"Под-
А