Спорт

34 минуты назад

В полуфинале чемпионата мира липецкий рукопашник буквально избил соперника из Узбекистана

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В полуфинале чемпионата мира липецкий рукопашник буквально избил соперника из Узбекистана

Александр Соколов выиграл со счетом – 11:1 и завтра будет драться за «золото».

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В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате стартовало первенство мира по рукопашному бою среди юниоров 18-21 года.

Свой титул сильнейшего юниора планеты, добытый в прошлом году, защищает во дворце культуры и спорта им. Балуан Шолака и липецкий динамовец Александр Соколов. Причем защиту он начал мощно. В полуфинале с представителем Узбекистана он не оставил сопернику даже призрачных шансов, победив – 11:1.

Завтра Соколову предстоит непростой финал против представителя команды хозяев.

Соколова в Казахстане опекает не только его тренер Алан Качмазов (вдвоем они на верхнем фото), но и руководитель школы легендарный липецкий наставник Игорь Воротынцев.

Всего в чемпионате мира участвуют более 200 бойцов из 15 стран.

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Комментарии (3)

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Да нормальная она,

12 минут назад
А, просто,как то ехидно улыбается, видимо,любит людей бить
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"Под-

13 минут назад
снежник"?
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А

14 минут назад
морда у этого победителя - дегенеративная, не обезображенная интеллектом.
ответить

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