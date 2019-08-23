Школьники региона получат к Дню знаний подарки от НЛМК

НЛМК и профком предприятия начали традиционные благотворительные акции к Дню знаний. Они проводятся при поддержке социального партнера НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие» и направлены на помощь детям, которые остались без попечения родителей, а также школьникам из малообеспеченных и многодетных семей.

Как сообщает ПАО НЛМК, в рамках акции «Школьная страна» 700 воспитанников детских домов и интернатов Липецкой области получат кондитерские наборы и сувениры, а первоклассники - школьные принадлежности. 1 сентября шефы с НЛМК доставят подарки в Грязинский детский дом, Центр помощи детям имени Эдуарда Белана, Центр помощи детям в селе Борино, школы – интернаты в поселке Дачный и Тербуны. С началом нового учебного года ребят также поздравят артисты творческих коллективов городского дворца культуры.



Еще одна благотворительная акция НЛМК «День знаний» затронет около 300 школьников из многодетных и малообеспеченных семей из Липецка. Все они получат к 1 сентября рюкзаки со школьными принадлежностями.



«По доброй традиции вот уже несколько лет мы поздравляем детей накануне Дня знаний. По личной инициативе в этом активно участвуют и непосредственно работники нашего предприятия. На мероприятия благотворительной программы «Детство», в рамках которой проводятся акции «Школьная страна», «День знаний», «Надежда», «Рождественский поезд», в 2018 году направили более 30 млн рублей. Помогая детям и всем, нуждающимся в нашей поддержке, мы стараемся сделать мир добрее и человечнее», - прокомментировал председатель Президиума благотворительного фонда «Милосердие», директор по безопасности НЛМК Сергей Мельник.



Благотворительный фонд «Милосердие» реализует программу «Детство» с 1999 года. Средства фонда идут на поддержку детских учреждений и коллективов, в том числе детских домов Липецкой области. Для детей приобретается одежда и обувь, спортивный инвентарь, развивающие игры и игрушки. Часть средств направляют на улучшение материально-технической базы детских учреждений.

