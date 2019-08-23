Происшествия

32 минуты назад

Езда «против шерсти» попала на видео

5 497
#нарушение ПДД
Езда «против шерсти» попала на видео

Автомобилист нарушил правила движения.

Очередное нарушение правил движения на дорогах Липецка попало на запись видеорегистратора. На этот раз запись зафиксировала ситуацию на улице Крайняя, где установлено одностороннее движение.

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Несмотря на это, водитель темного легкового автомобиля заехал под «кирпич» со стороны Улицы Советской и продолжил движение «против шерсти». Согласно ч. 3. 12.16 КоАП РФ штраф за движение по «встречке» по дороге с односторонним движением составляет 5 000 рулей. Также водителя могут лишить прав на срок до шести месяцев.
5 497
#нарушение ПДД

Комментарии (5)

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Дэн

2 минуты назад
макс, ты чорт проткнутый, да и на видео такой же.
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макс

10 минут назад
Сергей, Дырявый выложил это видео, его жена вафли глотает у всех подряд, вот он и зол на людей.
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Прошу пардону,

16 минут назад
но ПДД нужно, соблюдать... P.S. А регистратор никакущий, номеров не видно(((
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Сергей

18 минут назад
Интересно какой еблан это выложил? Наверняка к какой-нибудь ущербный гнус
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Жора

20 минут назад
Народный контроль жёстче гаишного, мало ли мож не местный человек варежку разинул знак не увидел
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