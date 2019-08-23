Происшествия
32 минуты назад
Езда «против шерсти» попала на видео
5 497
Автомобилист нарушил правила движения.
Очередное нарушение правил движения на дорогах Липецка попало на запись видеорегистратора. На этот раз запись зафиксировала ситуацию на улице Крайняя, где установлено одностороннее движение.
Несмотря на это, водитель темного легкового автомобиля заехал под «кирпич» со стороны Улицы Советской и продолжил движение «против шерсти». Согласно ч. 3. 12.16 КоАП РФ штраф за движение по «встречке» по дороге с односторонним движением составляет 5 000 рулей. Также водителя могут лишить прав на срок до шести месяцев.
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Несмотря на это, водитель темного легкового автомобиля заехал под «кирпич» со стороны Улицы Советской и продолжил движение «против шерсти». Согласно ч. 3. 12.16 КоАП РФ штраф за движение по «встречке» по дороге с односторонним движением составляет 5 000 рулей. Также водителя могут лишить прав на срок до шести месяцев.
5 497
Дэн
макс
Прошу пардону,
Сергей
Жора