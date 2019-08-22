сегодня, 15:12
В Липецке за взятку задержали федерального чиновника
Следственным отделом по Октябрьскому округу города Липецк СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, за незаконные действия).
Подозреваемый задержан и следствием решается вопрос об избрании меры пресечения. Объективная картина произошедшего будет установлена в ходе следствия, для этого проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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