В Липецке за взятку задержали федерального чиновника

Следственным отделом по Октябрьскому округу города Липецк СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, за незаконные действия).

По версии следствия, начальник отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области получил от индивидуального предпринимателя взятку, за неупоминание в акте проверки существенных нарушений.



Подозреваемый задержан и следствием решается вопрос об избрании меры пресечения. Объективная картина произошедшего будет установлена в ходе следствия, для этого проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.



Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

