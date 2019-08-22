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В Липецке за взятку задержали федерального чиновника

16 1825
#взятка
В Липецке за взятку задержали федерального чиновника

Следственным отделом по Октябрьскому округу города Липецк СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, за незаконные действия).

По версии следствия, начальник отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области получил от индивидуального предпринимателя взятку, за неупоминание в акте проверки существенных нарушений.

Подозреваемый задержан и следствием решается вопрос об избрании меры пресечения. Объективная картина произошедшего будет установлена в ходе следствия, для этого проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
16 1825
#взятка

Комментарии (16)

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Ржунемагу

10 минут назад
Перед выборами спектакли разыгрывают с арестом
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Леня

14 минут назад
Спектакль для населения ,воров и бандитов едерастов не посодят
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На снимке сотка

19 минут назад
примерно. Нормально. На мороженое.
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Непосадят

23 минуты назад
Откупится он едераст
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Ы

24 минуты назад
Все воры и взяточники при плешивом засекречены,нельзя называть даже фамилии и клички
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Диванный эксперт

27 минут назад
Раньше - расстреливали, а сейчас - дадут условно
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Продажный чиновник

32 минуты назад
Кто мне даст взятку? Беру зелёненькими.
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я

37 минут назад
наверное, это Евтушевская.
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Берут

38 минут назад
У нас берут кого убрать надо , кто мешает
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Бак

40 минут назад
Молодец, Фролов, так держать! Ни за собой, ни за сотрудниками не следишь
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