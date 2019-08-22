Общество
15 минут назад
Конфликт в Нижнем парке разрешила глава Липецка
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Евгения Уваркина пообещала Дмитрию Кирильцеву дать возможность продолжить сезонную торговлю в других парках города.
GOROD48 уже писал о конфликте между директором МАУК «Нижний парк» Антоном Крутских и предпринимателем Дмитрием Кирильцевым. Руководство парка обязало всех коммерсантов демонтировать мешающие благоустройству аттракционы и киоски, а этот коммерсант настаивал на продолжении торговой деятельности. Дмитрий Кирильцев требовал дать ему возможность распродать остатки минеральной воды и мороженого (его договор на оказание услуг парку действителен до 2021 года), а директор парка ставил условие свернуть бизнес за несколько дней.
В минувший вторник председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько сказал GOROD48, что чиновники попытаются избежать силового решения конфликта в Нижнем парке, а вчера вечером Дмитрий Кирильцев был удостоен аудиенции главы Липецка.
- Евгения Юрьевна сразила меня своим профессионализмом. Она за несколько минут поставила точку в конфликте, который не разрешался с июля, - рассказывает о своих впечатлениях от встречи Дмитрий Кирильцев.
По словам предпринимателя, Евгения Уваркина, во-первых, пообещала ему до конца недели представить возможность перевезти его киоски с мороженым и минеральной водой в парк Металлургов или Быханов сад. Во-вторых, ему было обещана возможность сотрудничества с департаментом культуры и туризма после окончания первого этапа реконструкции Нижнего парка.
- Если все договоренности будут в силе, то я не откажусь от работы в Липецке. А ведь до этого я хотел свернуть свой бизнес, - говорит предприниматель.
В минувший вторник председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько сказал GOROD48, что чиновники попытаются избежать силового решения конфликта в Нижнем парке, а вчера вечером Дмитрий Кирильцев был удостоен аудиенции главы Липецка.
- Евгения Юрьевна сразила меня своим профессионализмом. Она за несколько минут поставила точку в конфликте, который не разрешался с июля, - рассказывает о своих впечатлениях от встречи Дмитрий Кирильцев.
По словам предпринимателя, Евгения Уваркина, во-первых, пообещала ему до конца недели представить возможность перевезти его киоски с мороженым и минеральной водой в парк Металлургов или Быханов сад. Во-вторых, ему было обещана возможность сотрудничества с департаментом культуры и туризма после окончания первого этапа реконструкции Нижнего парка.
- Если все договоренности будут в силе, то я не откажусь от работы в Липецке. А ведь до этого я хотел свернуть свой бизнес, - говорит предприниматель.
6 455
Вика
баба Нюра
Зрк
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гость
Да ну!