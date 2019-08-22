Общество

15 минут назад

Конфликт в Нижнем парке разрешила глава Липецка

6 455
#Нижний парк
Конфликт в Нижнем парке разрешила глава Липецка

Евгения Уваркина пообещала Дмитрию Кирильцеву дать возможность продолжить сезонную торговлю в других парках города.

GOROD48 уже писал о конфликте между директором МАУК «Нижний парк» Антоном Крутских и предпринимателем Дмитрием Кирильцевым. Руководство парка обязало всех коммерсантов демонтировать мешающие благоустройству аттракционы и киоски, а этот коммерсант настаивал на продолжении торговой деятельности. Дмитрий Кирильцев требовал дать ему возможность распродать остатки минеральной воды и мороженого (его договор на оказание услуг парку действителен до 2021 года), а директор парка ставил условие свернуть бизнес за несколько дней.

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В минувший вторник председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько сказал GOROD48, что чиновники попытаются избежать силового решения конфликта в Нижнем парке, а вчера вечером Дмитрий Кирильцев был удостоен аудиенции главы Липецка.

- Евгения Юрьевна сразила меня своим профессионализмом. Она за несколько минут поставила точку в конфликте, который не разрешался с июля, - рассказывает о своих впечатлениях от встречи Дмитрий Кирильцев.

По словам предпринимателя, Евгения Уваркина, во-первых, пообещала ему до конца недели представить возможность перевезти его киоски с мороженым и минеральной водой в парк Металлургов или Быханов сад. Во-вторых, ему было обещана возможность сотрудничества с департаментом культуры и туризма после окончания первого этапа реконструкции Нижнего парка.

- Если все договоренности будут в силе, то я не откажусь от работы в Липецке. А ведь до этого я хотел свернуть свой бизнес, - говорит предприниматель.
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#Нижний парк

Комментарии (6)

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Вика

1 минуту назад
В администрации они все мастера обещать. Один Гуля чего стоил.
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баба Нюра

3 минуты назад
Щастье та какое ! Оно не свернет спекуляцию в Липяцке и мы с дедом смогем опять есть читырех мясячное мороженно ! Слава те Госпади !
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Зрк

4 минуты назад
Город48 вы пляшете под дудку единой России что ли не хорошо это. Как касается обсуждение Артамонова то вы закрываете обсуждение вот это демократия. Боитесь что народ будет говорить правду. Мы и здесь можем обсудить его десять так называемых рывков. Тогда можете закрыть свой город48 . Ой не любите правду. Кругом одна ложь и лицемерие
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о

4 минуты назад
вот и нужно ставить её парком рулить, вместо седого мажора с цепью на шее, который не может решить элементарной проблемы... А вот городом руководить у неё ни образования, ни всего остального...
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гость

6 минут назад
где Белокопытова ? КоучИт ?
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Да ну!

7 минут назад
Кинут тебя парень ! Вся эта возня перед выборами им ни к чему,народ на них и так зуб наточил ,а сейчас переходит к вилам !Выборы пройдут, тогда тебя 100% на улицу вместе со своим добром выкинут.
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