Реконструкция Нижнего парка вылилась в финансовый скандал

Предприниматель Дмитрий Кирильцев требует дать ему возможность распродать остатки минеральной воды и мороженого, а директор парка поставил условие свернуть бизнес за несколько дней.

В Нижнем парке кипят работы по благоустройству, инициированные главой Липецка Евгенией Уваркиной. Чтобы расчистить под грядущие работы его историческую часть, предпринимателям велено убрать из парка свои торговые павильоны, демонтировать аттракционы. Однако не все коммерсанты оказались легкими на подъем.- У меня есть договор с МАУК «Нижний парк» до 2021 года. Мой бизнес- сезонный, предусматривающий приобретение товара в мае и его распродажу к октябрю. Поэтому я очень удивился, когда 30 июля получил уведомление от директора парка Антона Крутских до 5 августа вывезти отсюда свои объекты - восемь торговых павильонов. Это в моем случае - требование невозможное, - говорит GOROD48 «ипэшник» Дмитрий Кирильцев.Дмитрий Кирильцев в мае закупил мороженого и минеральной воды на два миллиона рублей. А 5 августа в его киосках погас свет. Спасая скоропортящийся товар, коммерсант распихал мороженое на временное хранение по всем своим знакомым и написал претензию Антону Крутских с просьбой дать ему время распродать товарные остатки. Если же его киоски, стоящие на асфальтированной дорожке, ведущей от Арбитражного суда к зоопарку, мешают проезду задействованной в благоустройстве парка тяжелой техники, он просил дать ему временную площадку под свой бизнес. Например, по левую или по правую сторону от колеса обозрения. Но ответа на свою претензию от директора Нижнего парка предприниматель не получил, а это мешает ему обратиться с иском в защиту своих интересов в Арбитражный суд.Пока Дмитрий Кирильцев рассказывал корреспонденту GOROD48 о своих мытарствах, к нему подошел директор МАУКа. Антон Крутских категоричным тоном потребовал у предпринимателя свернуть торговлю.- У него нет никаких оснований находиться на территории парка. Договор с ним расторгнут! - сказал как отрезал GOROD48 Антон Крутских. - Тут - транспортная артерия. Его, очевидно, совершенно не интересует безопасность клиентов.Когда Антон Крутских уходит, Дмитрий Кирильцев говорит, что не просит для себя никаких привилегий кроме возможности распродать товарные остатки.- Малый бизнес, тем более сезонный, в режиме форс-мажора работать не может! Два года назад я за свой счет положил тротуарную плитку под мои киоски. В прошлом году по федеральному закону я оборудовал онлайн-кассами свои торговые объекты. На это потратил 100 тысяч рублей. Оборудовал их терминалами безналичной оплаты. Я плачу налоги! И вот меня фактически выдавливают с места работы. И пока начнется суд по моему иску, меня просто снесут бульдозером! После того, что случилось - а в парках города я работаю с 2009 года - могу заявить, что малому бизнесу в Липецке не рады, - резюмирует предприниматель.