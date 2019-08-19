Общество

31 минуту назад

Реконструкция Нижнего парка вылилась в финансовый скандал

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#Нижний парк
Реконструкция Нижнего парка вылилась в финансовый скандал

Предприниматель Дмитрий Кирильцев требует дать ему возможность распродать остатки минеральной воды и мороженого, а директор парка поставил условие свернуть бизнес за несколько дней.

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В Нижнем парке кипят работы по благоустройству, инициированные главой Липецка Евгенией Уваркиной. Чтобы расчистить под грядущие работы его историческую часть, предпринимателям велено убрать из парка свои торговые павильоны, демонтировать аттракционы. Однако не все коммерсанты оказались легкими на подъем.

- У меня есть договор с МАУК «Нижний парк» до 2021 года. Мой бизнес- сезонный, предусматривающий приобретение товара в мае и его распродажу к октябрю. Поэтому я очень удивился, когда 30 июля получил уведомление от директора парка Антона Крутских до 5 августа вывезти отсюда свои объекты - восемь торговых павильонов. Это в моем случае - требование невозможное, - говорит GOROD48 «ипэшник» Дмитрий Кирильцев.

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Дмитрий Кирильцев в мае закупил мороженого и минеральной воды на два миллиона рублей. А 5 августа в его киосках погас свет. Спасая скоропортящийся товар, коммерсант распихал мороженое на временное хранение по всем своим знакомым и написал претензию Антону Крутских с просьбой дать ему время распродать товарные остатки. Если же его киоски, стоящие на асфальтированной дорожке, ведущей от Арбитражного суда к зоопарку, мешают проезду задействованной в благоустройстве парка тяжелой техники, он просил дать ему временную площадку под свой бизнес. Например, по левую или по правую сторону от колеса обозрения. Но ответа на свою претензию от директора Нижнего парка предприниматель не получил, а это мешает ему обратиться с иском в защиту своих интересов в Арбитражный суд.

Пока Дмитрий Кирильцев рассказывал корреспонденту GOROD48 о своих мытарствах, к нему подошел директор МАУКа. Антон Крутских категоричным тоном потребовал у предпринимателя свернуть торговлю.

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- У него нет никаких оснований находиться на территории парка. Договор с ним расторгнут! - сказал как отрезал GOROD48 Антон Крутских. - Тут - транспортная артерия. Его, очевидно, совершенно не интересует безопасность клиентов.

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пыль, песок и шлагбаум - не преграды для горожан, которые ведут своих детей в зоопарк  

Когда Антон Крутских уходит, Дмитрий Кирильцев говорит, что не просит для себя никаких привилегий кроме возможности распродать товарные остатки.

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- Малый бизнес, тем более сезонный, в режиме форс-мажора работать не может! Два года назад я за свой счет положил тротуарную плитку под мои киоски. В прошлом году по федеральному закону я оборудовал онлайн-кассами свои торговые объекты. На это потратил 100 тысяч рублей. Оборудовал их терминалами безналичной оплаты. Я плачу налоги! И вот меня фактически выдавливают с места работы. И пока начнется суд по моему иску, меня просто снесут бульдозером! После того, что случилось - а в парках города я работаю с 2009 года - могу заявить, что малому бизнесу в Липецке не рады, - резюмирует предприниматель.
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#Нижний парк

Комментарии (15)

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житель

2 минуты назад
Вообще ,как можно в разгар лета закрыть все парки. Это кто то козни строит Уваркиной , а она не подумав дала согласие на это безобразие в Нижнем. А этот Кирильцев где то прав . Новый директор - ставленник Павлова Жени , а он давно должен сидеть , вместе с Тараном ,где нибудь в деревне - развивать ее за свои деньги. Когда же это хамство и воровство в Липецке закончится. А Уваркиной надо решить - с кем она , с жителями города или с ворами-чиновниками. И Артамонову надо подумать как быть дальше
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ЦБ

2 минуты назад
теперь будут правильные пацаны торговать в парке
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БаПка

3 минуты назад
РоспотребНАДЗООР, есть срок хранения и полгода.
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Алексей

4 минуты назад
Откуда они их берут этих директоров,хам и мажор
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Мнение

4 минуты назад
Весь товар должна выкупить администрация по рыночной цене и раздать малоимущим. А у нас как всегда "лес рубят, щепки летят", только это не щепки, а ЛЮДИ.
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РоспотребНАДЗООР

4 минуты назад
Если не ошибаюсь срок хранения мороженного никак не 4 месяца???///
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Серега

5 минут назад
А меня с работы уволили, я тоже должен скоро сдохнуть, спасибо путинской шайке
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липчане

8 минут назад
да нам пох на ваше мороженое.
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Раньше он никому не мешал,

10 минут назад
А теперь у него нет оснований торговать?Этот директор-быдлота галимая.А как же договор?Или лес рубят,щепки летят?На людей наплевать?
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Мужик гонит

13 минут назад
на миллиона закупил минеральной воды ? Это целый состав ... В один крытый вагон вмещается 34 500- 36 000 бутылок в упаковке ПЭТ емкостью 1.5л = 350 000 руб, то есть 2 миллиона это 6 железнодорожных вагона
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