Общество
сегодня, 09:49
Конфликт в Нижнем парке перешел в стадию информационной войны
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Каждая сторона скандала вывесила баннеры в свою защиту.
Вчера GOROD48 сообщил о конфликте в Нижнем парке между его дирекцией, обязавшей всех коммерсантов демонтировать мешающие благоустройству аттракционы и киоски, и предпринимателем Дмитрием Кирильцевым, настаивающем на продолжении торговой деятельности. Кирильцев требует дать ему возможность распродать остатки минеральной воды и мороженого, а директор парка Антон Крутских поставил условие свернуть бизнес за несколько дней.
После публикации на GOROD48 обе стороны конфликта вывесили баннеры в защиту своей правоты. Так, дирекция МАУК «Нижний парк» наконец-то сообщила липчанам и гостям города о том, что территория попала под реконструкцию, а отец двух малолетних детей предприниматель Кирильцев попросил потерпеть Антона Крутских, пока он сдохнет.
За комментарием к сложившейся ситуации мы обратились к председателю департамента культуры и туризма мэрии Сергею Малько.
- Ко всем предпринимателям, у которых были договорные отношения с МАУК «Нижний парк», у нас - единый подход. Все представители малого бизнеса, чьи объекты оказались на попавшей под благоустройство территории, были своевременно уведомлены о начале реконструкции. Все, кроме индивидуального предпринимателя Дмитрия Кирильцева, демонтировали свои аттракционы и киоски. Почему мы должны сделать ему исключение? Если разрешить ему остаться, что скажут те предприниматели, которые уже свернули свою деятельность и понесли убытки? Горожане требуют от нас своевременных работ. Мы не хотим мостить плиткой пешеходные дорожки в заморозки, хотим сделать все своевременно, в рамках существующего муниципального контракта. Это - не наша прихоть, а необходимость, - сказал чиновник.
Так как же будут разворачиваться события у киосков Дмитрия Кирильцева? Их снесут насильно?
- Надеемся избежать такого варианта. Будем искать возможность не довести ситуацию до силового разрешения, - ответил Сергей Малько.
Напомним, что Дмитрий Кирильцев имеет договорные отношения с МАУК «Нижний парк» до 2021 года. Его бизнес- сезонный, предусматривающий приобретение товара в мае и его распродажу к октябрю. Предприниматель просит одного: дать ему время распродать товарные остатки: мороженое и воду. Для этого он мог бы переместить свои объекты на места, не затронутые благоустройством.
После публикации на GOROD48 обе стороны конфликта вывесили баннеры в защиту своей правоты. Так, дирекция МАУК «Нижний парк» наконец-то сообщила липчанам и гостям города о том, что территория попала под реконструкцию, а отец двух малолетних детей предприниматель Кирильцев попросил потерпеть Антона Крутских, пока он сдохнет.
За комментарием к сложившейся ситуации мы обратились к председателю департамента культуры и туризма мэрии Сергею Малько.
- Ко всем предпринимателям, у которых были договорные отношения с МАУК «Нижний парк», у нас - единый подход. Все представители малого бизнеса, чьи объекты оказались на попавшей под благоустройство территории, были своевременно уведомлены о начале реконструкции. Все, кроме индивидуального предпринимателя Дмитрия Кирильцева, демонтировали свои аттракционы и киоски. Почему мы должны сделать ему исключение? Если разрешить ему остаться, что скажут те предприниматели, которые уже свернули свою деятельность и понесли убытки? Горожане требуют от нас своевременных работ. Мы не хотим мостить плиткой пешеходные дорожки в заморозки, хотим сделать все своевременно, в рамках существующего муниципального контракта. Это - не наша прихоть, а необходимость, - сказал чиновник.
Так как же будут разворачиваться события у киосков Дмитрия Кирильцева? Их снесут насильно?
- Надеемся избежать такого варианта. Будем искать возможность не довести ситуацию до силового разрешения, - ответил Сергей Малько.
Напомним, что Дмитрий Кирильцев имеет договорные отношения с МАУК «Нижний парк» до 2021 года. Его бизнес- сезонный, предусматривающий приобретение товара в мае и его распродажу к октябрю. Предприниматель просит одного: дать ему время распродать товарные остатки: мороженое и воду. Для этого он мог бы переместить свои объекты на места, не затронутые благоустройством.
41 2290
гость
гость
предприниматель
кирильцев иди
НЕ ПАТРИОТ
НЕ ПАТРИОТУ
для Кирильцева
Рикитави
-
Боднарь