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Конфликт в Нижнем парке перешел в стадию информационной войны

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#Нижний парк
5
Конфликт в Нижнем парке перешел в стадию информационной войны

Каждая сторона скандала вывесила баннеры в свою защиту.

Вчера GOROD48 сообщил о конфликте в Нижнем парке между его дирекцией, обязавшей всех коммерсантов демонтировать мешающие благоустройству аттракционы и киоски, и предпринимателем Дмитрием Кирильцевым, настаивающем на продолжении торговой деятельности. Кирильцев требует дать ему возможность распродать остатки минеральной воды и мороженого, а директор парка Антон Крутских поставил условие свернуть бизнес за несколько дней.

После публикации на GOROD48 обе стороны конфликта вывесили баннеры в защиту своей правоты. Так, дирекция МАУК «Нижний парк» наконец-то сообщила липчанам и гостям города о том, что территория попала под реконструкцию, а отец двух малолетних детей предприниматель Кирильцев попросил потерпеть Антона Крутских, пока он сдохнет.

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За комментарием к сложившейся ситуации мы обратились к председателю департамента культуры и туризма мэрии Сергею Малько.

- Ко всем предпринимателям, у которых были договорные отношения с МАУК «Нижний парк», у нас - единый подход. Все представители малого бизнеса, чьи объекты оказались на попавшей под благоустройство территории, были своевременно уведомлены о начале реконструкции. Все, кроме индивидуального предпринимателя Дмитрия Кирильцева, демонтировали свои аттракционы и киоски. Почему мы должны сделать ему исключение? Если разрешить ему остаться, что скажут те предприниматели, которые уже свернули свою деятельность и понесли убытки? Горожане требуют от нас своевременных работ. Мы не хотим мостить плиткой пешеходные дорожки в заморозки, хотим сделать все своевременно, в рамках существующего муниципального контракта. Это - не наша прихоть, а необходимость, - сказал чиновник.

Так как же будут разворачиваться события у киосков Дмитрия Кирильцева? Их снесут насильно?

- Надеемся избежать такого варианта. Будем искать возможность не довести ситуацию до силового разрешения, - ответил Сергей Малько.

Напомним, что Дмитрий Кирильцев имеет договорные отношения с МАУК «Нижний парк» до 2021 года. Его бизнес- сезонный, предусматривающий приобретение товара в мае и его распродажу к октябрю. Предприниматель просит одного: дать ему время распродать товарные остатки: мороженое и воду. Для этого он мог бы переместить свои объекты на места, не затронутые благоустройством.
41 2290
#Нижний парк
5

Комментарии (42)

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гость

14 секунд назад
Рыжкову Кирюше , кстати !!!! А он чьих будет ? Чей холоп ?
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гость

2 минуты назад
причем тут Крутских? ---- По каким критериям назначен Крутcких на эту должность ? Кто назначил ? Кто подпись о назначении поставил ? Конкурс был ?
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предприниматель

5 минут назад
вот именно, и к Рыжкову Кирюше зайди тоже, который не стесняется говорить, что ничего не знает, что его "не за этим" взяли. зачем его вообще назначили вице-мэром, кто знает? приходит на оперативки к предпринимателям не готовый к разговору. ПОЗОРНЫЙ. УВОЛИТЬ ЕГО!
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кирильцев иди

7 минут назад
с такой табличкой к мэру и стой там со своей водой и мороженным прям у входа (Советская 5). это ее распоряжение. причем тут Крутских?
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НЕ ПАТРИОТ

8 минут назад
НЕ ПАТРИОТУ, такая хамская практика в столице и прекратилась, т.к. что надо уже снесли. Этап №2 Реновация.
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НЕ ПАТРИОТУ

10 минут назад
Ну так в Москве и компенсаций через суд добились очень многие. Потому такая хамская практика в столице и прекратилась. До липецких ещё не дошло...
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для Кирильцева

10 минут назад
самый умный нашелся. ты прекрасно знал уже в момент подписания договора, что будет реконструкция. Мы все ушли спокойно, а ты выжимаешь себе. Чем ты лучше? самый скандальный комерс в парке.задолбал со своей просротой....
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Рикитави

11 минут назад
Там где заканчивается закон . начинается самосуд. А закон всегда будет на стороне власти даже если она не права.
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-

11 минут назад
Никому Ваша плитка на фиг не нужна, ублюдки чиновники
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Боднарь

13 минут назад
Сразу видно: регион и город возглавили "истинные предприниматели", а не жалкие хамы и * ))
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