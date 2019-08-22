Полицейские вошли на дачный участок в сопровождении спецназа

35-летний липчанин выращивал коноплю.

Ночью 20 августа в одном из садоводческих товариществ Липецка полицейские проводили задержание 35-летнего мужчины. Для операции был привлечен отряд специального назначения "Гром"



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские обладали оперативной информацией о выращивании на дачном участке конопли. Оказалось, что 35-летний мужчина вырастил 37 кустов наркосодержащего растения и хранил в сарае 648 граммов марихуаны.



Расследование проводит ОП № 5 УМВД России по г. Липецку.





