Происшествия
50 минут назад
Полицейские вошли на дачный участок в сопровождении спецназа
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35-летний липчанин выращивал коноплю.
Ночью 20 августа в одном из садоводческих товариществ Липецка полицейские проводили задержание 35-летнего мужчины. Для операции был привлечен отряд специального назначения "Гром"
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские обладали оперативной информацией о выращивании на дачном участке конопли. Оказалось, что 35-летний мужчина вырастил 37 кустов наркосодержащего растения и хранил в сарае 648 граммов марихуаны.
Расследование проводит ОП № 5 УМВД России по г. Липецку.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские обладали оперативной информацией о выращивании на дачном участке конопли. Оказалось, что 35-летний мужчина вырастил 37 кустов наркосодержащего растения и хранил в сарае 648 граммов марихуаны.
Расследование проводит ОП № 5 УМВД России по г. Липецку.
10 815
РжуНимагу...
Викторм
648 граммов марихуаны
321
Mikl
Mikl
Липчанин
шиша
Гром - ты алкан позорный
Хагагахахахагаха!!!))))