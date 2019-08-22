Происшествия

50 минут назад

Полицейские вошли на дачный участок в сопровождении спецназа

10 815
#наркотики
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Полицейские вошли на дачный участок в сопровождении спецназа

35-летний липчанин выращивал коноплю.

Ночью 20 августа в одном из садоводческих товариществ Липецка полицейские проводили задержание 35-летнего мужчины. Для операции был привлечен отряд специального назначения "Гром"

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские обладали оперативной информацией о выращивании на дачном участке конопли. Оказалось, что 35-летний мужчина вырастил 37 кустов наркосодержащего растения и хранил в сарае 648 граммов марихуаны.

Расследование проводит ОП № 5 УМВД России по г. Липецку.


10 815
#наркотики
1

Комментарии (11)

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РжуНимагу...

12 секунд назад
Для операции был привлечен отряд специального уничтожения "Дым"... До сих пор сотрудники отряда не уехали с дачи! Они катаются по земле, бьются в диком припадке смеха! Уничтожили траву...
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Викторм

3 минуты назад
Соседи вломили... Но спецназ привлекать - клоунада какая-то. Участкового достаточно для таких дел..
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648 граммов марихуаны

3 минуты назад
что год не урожайный был?
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321

4 минуты назад
Это дачная амнистия виновата.
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Mikl

7 минут назад
Как сейчас помню, с раннего детства и до самой смерти у нас в Липецкой области едят так называемую вашу марихуану. Испокон веков у нас в Липецкой области выращивали коноплю и из семян делали сок и как вкусно ели пышки с наркотическим соком конопли. А учитывая, что денег колхозникам не платили и не на что было купить конфет, то это было самое любимое лакомство.
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Mikl

11 минут назад
Жизнь настолько осточертела, что по телевизору только и слышно наркотики, курево, выпивка. В семье никто не курит, наркотики не принимает, выпьем только по праздникам. Зачем нам слышать с малолетних времен слова "наркотики",курение, выпивка. Все эти слова необходимо вывести из оборота на телевидении в разряд для служебного пользования и произносить их только в присутствии наркоманов. Дайте жить счастливо без криминала.
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Липчанин

11 минут назад
Почему закрыли комментарии про достижения Артамонова? Почему не написали про пенсионный возраст, НДС, коммунальные услуги и т.д., почему все заслуги не указали?
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шиша

12 минут назад
37 кустов и спецназ - СМЕШНО. Разгоните притоны где торгуют "СКОРОСТЬЮ" на 15 м-не в студгородке
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Гром - ты алкан позорный

31 минуту назад
у меня знакомый есть по кликухе Гром. Алкан темный, бухает постоянно возле Ноябряьского и ломает себе ногу раз в пол-года, чтобы не работать и сидеть на шее у жены
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Хагагахахахагаха!!!))))

32 минуты назад
Бух, идиеты))))
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