В мире

13 минут назад

Топ-модель показала поклонникам лишнее

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#грудь #фото
Топ-модель показала поклонникам лишнее

Хайди Клум раскритиковали за снимок топлес.

Бывшая немецкая супермодель Хайди Клум выложила откровенное селфи, чем спровоцировала волну негативных комментариев. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте, сообщает «Лента». На черно-белом фото Клум запечатлена на фоне моря с распущенными волосами и без топа. Подписчиков вывело из себя вульгарное поведение модели, а именно — публикация фото, на котором видна обнаженная грудь.

Сейчас Хайди Клум находится в свадебном путешествии на яхте, где две недели назад вышла замуж за 29-летнего музыканта группы Tokio Hotel — Тома Каулитца. Пара путешествует на яхте вдоль берегов Италии и делится сделанными там снимками.

Это не первый раз, когда фанаты критикуют откровенный снимок Хайди Клум. Ранее в августе она выложила фото, на котором плавает на спине в бассейне. Ее грудь прикрывал надувной круг в форме обнаженной груди.
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#грудь #фото

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