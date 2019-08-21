В мире
13 минут назад
Топ-модель показала поклонникам лишнее
Хайди Клум раскритиковали за снимок топлес.
Бывшая немецкая супермодель Хайди Клум выложила откровенное селфи, чем спровоцировала волну негативных комментариев. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте, сообщает «Лента». На черно-белом фото Клум запечатлена на фоне моря с распущенными волосами и без топа. Подписчиков вывело из себя вульгарное поведение модели, а именно — публикация фото, на котором видна обнаженная грудь.
Сейчас Хайди Клум находится в свадебном путешествии на яхте, где две недели назад вышла замуж за 29-летнего музыканта группы Tokio Hotel — Тома Каулитца. Пара путешествует на яхте вдоль берегов Италии и делится сделанными там снимками.
Это не первый раз, когда фанаты критикуют откровенный снимок Хайди Клум. Ранее в августе она выложила фото, на котором плавает на спине в бассейне. Ее грудь прикрывал надувной круг в форме обнаженной груди.
Сейчас Хайди Клум находится в свадебном путешествии на яхте, где две недели назад вышла замуж за 29-летнего музыканта группы Tokio Hotel — Тома Каулитца. Пара путешествует на яхте вдоль берегов Италии и делится сделанными там снимками.
Это не первый раз, когда фанаты критикуют откровенный снимок Хайди Клум. Ранее в августе она выложила фото, на котором плавает на спине в бассейне. Ее грудь прикрывал надувной круг в форме обнаженной груди.