В Липецке змея заползла в частный дом и устроилась за холодильником

За помощью владельцы дома обратились к спасателям.

20 августа жильцы одного из частных домов по улице Буденного не на шутку перепугались, увидев у себя дома змею. Выгонять змею они самостоятельно побоялись и обратились за помощью к спасателям городского управления по делам ГО и ЧС.



"Операция по поимке рептилии, которая находилась за холодильником, заняла несколько минут", - рассказали в пресс-службе управления.



Опасности змея не представляла, так как оказалась обыкновенным ужом. Спасатели поместили его в контейнер и вывезли подальше от города - в естественную среду обитания.