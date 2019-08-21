Происшествия

сегодня, 11:20

В Липецке змея заползла в частный дом и устроилась за холодильником

4 1606
#змеи
В Липецке змея заползла в частный дом и устроилась за холодильником

За помощью владельцы дома обратились к спасателям.

20 августа жильцы одного из частных домов по улице Буденного не на шутку перепугались, увидев у себя дома змею. Выгонять змею они самостоятельно побоялись и обратились за помощью к спасателям городского управления по делам ГО и ЧС.

"Операция по поимке рептилии, которая находилась за холодильником, заняла несколько минут", - рассказали в пресс-службе  управления.

Опасности змея не представляла, так как оказалась обыкновенным ужом. Спасатели поместили его в  контейнер и  вывезли подальше от города - в естественную среду обитания.
4 1606
#змеи

Комментарии (4)

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Фауст

48 секунд назад
Это тёща была....!))))
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123 таксист

1 минуту назад
Что значит . хозяева домовладения на уроках зоологии бегали за угол покурить
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поближе к кухне

45 минут назад
змеям то же надо где то жить
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Очень хорошая примета !

сегодня, 11:43
Это к гражданской войне !.
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