Общество
сегодня, 12:50
Перекресток в районе ЛТЗ перекроют
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Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, с 21 августа до окончания работ движение на перекрестке улиц Волгоградской и Ильича будет перекрыто в связи с заменой сетей подземных коммуникаций.
Водлителям приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее выбирать альтернативные пути объезда.
Водлителям приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее выбирать альтернативные пути объезда.
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весёлый
Житель