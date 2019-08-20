Перекресток в районе ЛТЗ перекроют

Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, с 21 августа до окончания работ движение на перекрестке улиц Волгоградской и Ильича будет перекрыто в связи с заменой сетей подземных коммуникаций.



Водлителям приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее выбирать альтернативные пути объезда.



