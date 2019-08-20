Общество

сегодня, 12:50

Перекресток в районе ЛТЗ перекроют

2 332
#ремонтные работы
1
Перекресток в районе ЛТЗ перекроют
Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, с 21 августа до окончания работ движение на перекрестке улиц Волгоградской и Ильича будет перекрыто в связи с заменой сетей подземных коммуникаций.

Водлителям приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее выбирать альтернативные пути объезда.

2 332
#ремонтные работы
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Комментарии (2)

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весёлый

17 минут назад
Водители попав на ЛТЗ не знают как выехать в город ,неужели нельзя поставить знаки объезда
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Житель

54 минуты назад
Посмотрите, сколько человек из числа попавших на фото работают? И так везде. Зато "платят мало"...
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