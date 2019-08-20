Руководителя строительной фирмы подозревают в даче крупной взятки

Речь идет о сумме более миллиона рублей.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительного предприятия Липецкой области по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, в особо крупном размере).



"По версии следствия, подозреваемый дал взятку директору одного из крупных предприятий Липецкой области за подписание актов выполненных работ на строительном объекте для ускорения сроков оплаты по контракту, без проведения проверочных мероприятий и лабораторных исследований в отношении объектов строительства", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



По данным GOROD48, речь идет о сумме более чем в один миллион рублей.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств

