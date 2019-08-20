Общество

сегодня, 12:44

Руководителя строительной фирмы подозревают в даче крупной взятки

4 997
#взятка
1
Руководителя строительной фирмы подозревают в даче крупной взятки

Речь идет о сумме более миллиона рублей.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительного предприятия Липецкой области по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, в особо крупном размере).

"По версии следствия, подозреваемый дал взятку директору одного из крупных предприятий Липецкой области за подписание актов выполненных работ на строительном объекте для ускорения сроков оплаты по контракту, без проведения проверочных мероприятий и лабораторных исследований в отношении объектов строительства", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

По данным GOROD48, речь идет о сумме более чем в один миллион рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств 
4 997
#взятка
1

Комментарии (4)

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Тебя посодют, а ты не воруй

9 минут назад
Видать пасли того директора крупного предприятия Липецкой области.
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Здрасьте!

16 минут назад
Браво!, Уже доделывают !
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Кирилл

24 минуты назад
Браво!, во всем виноват Путин! Путин дал взятку! Путин подписал акты приёмки! Путин чето не доделал на девятиэтажках на жд! Я бы посмотрел на тебя на его месте, диванный гений, ты бы через неделю издох.
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Браво!

сегодня, 12:58
Все по-путински !, Больше половины капитально отремонтированных домов в Липецке приняты с массовыми недоделками ,но оплата прошла в полном объеме, браво путинскому воровству !, посмотрите на три девятиэтажных дома на ЖД вокзале, все бросается в глаза !, У тупорылых ПУТИРАСТОВ не хватило ума даже скрыть эти недостатки !.
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