Общество

48 минут назад

Евгения Уваркина проинспектировала обновление парка на Соколе

13 465
#парк #Сокол
Евгения Уваркина проинспектировала обновление парка на Соколе

Асфальтированные аллеи, ведущие к аттракционам, летней эстраде, детской площадке, просторные парковки и площадка для выгула собак - таким увидят парк «Свободный Сокол» липчане после реконструкции.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, первые результаты работ проинспектировала глава города Евгения Уваркина. Уже сегодня здесь установлено 125 новых скамеек. Старые после ремонта планируется разместить во дворах. Вторую жизнь получат и элементы детской площадки, расположенной в парке. Качели и домики, стоявшие здесь, отреставрируют. По согласованию с местными жителями они украсят дворы района. 

Уже на следующей неделе планируется приступить к замене покрытия аллей. В этом году асфальт приведут в порядок лишь там, где он пришел в негодность. Всего в результате реконструкции обновят несколько тысяч квадратных метров покрытия пешеходных зон. Дорожки между деревьями, которые проложили посетители, будут отсыпаны крошкой. 

Часть тропинок и аллей будет вести к площадке с аттракционами. В настоящий момент продолжается монтаж восьми каруселей, доставленных из Нижнего парка. Приоритет – безопасность. Поэтому перед вводом в эксплуатацию все они пройдут дополнительный технический осмотр. 

Как отметил депутат областного Совета Дмитрий Аксенов, в ведении которого находится данный округ, основная проблема парка – отсутствие парковочных мест для автомобилей посетителей. Их планируют создать со стороны улицы 40 лет Октября.

В этом году здесь в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поменяли покрытие проезжей части. Сегодня принято решение также организовать дополнительные парковочные места и тротуар для пешеходов.   
В планах на будущий год расширение площадки у сцены, создание помещений для артистов, организация места для выгула собак. 

- Все, что здесь запланировано и претворяется в жизнь – замечательно. Но это далеко не предел. Я предлагаю руководству парка активнее работать с предпринимателями в части благоустройства, развития торговли и сети аттракционов. Парк должен быть интересен людям, для которых и проводится вся эта работа, - подытожила Евгения Уваркина.
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#парк #Сокол

Комментарии (13)

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Как гость
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Это не парк

6 минут назад
А обычный сквер
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Николай Воронин

6 минут назад
Я хоть бывший егерь, но я думаю попробовать можно.
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Сомневающемуся

7 минут назад
в нашей стране уже давно нет свободы слова
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Гость

8 минут назад
А когда парки кончатся,где стричь капусту начнём???
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Смех

11 минут назад
Где вы там парк нашли? Вы, может, парков не видели?
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Юрий

13 минут назад
Убрать антипина и все будет хорошо
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Мелкотемье

14 минут назад
Неужели мэру города-полумиллионника делать больше нечего, как по паркам шариться каждый день? Да и не происходит там ничего эпохального. Обычный мелкий текущий ремонт небольшого сквера, который не ремонтировался уже полвека.
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Еще чуть чуть

17 минут назад
И она разнесет весь город ... срочно надо собирать крестных ход остановить это безумство бардюры плитка парки это * какой то
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Ели пукали

24 минуты назад
А кто у нас из органов опеки детей?многодетная мамашка им внимание не уделяет, все с мужиками по паркам шалавится, лишить ее материнства и липецкого гражданства
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Женя Уваркина -- инспектор

26 минут назад
Спасибо, сделали мой день)))
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