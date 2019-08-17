Евгения Уваркина проинспектировала обновление парка на Соколе

Асфальтированные аллеи, ведущие к аттракционам, летней эстраде, детской площадке, просторные парковки и площадка для выгула собак - таким увидят парк «Свободный Сокол» липчане после реконструкции.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, первые результаты работ проинспектировала глава города Евгения Уваркина. Уже сегодня здесь установлено 125 новых скамеек. Старые после ремонта планируется разместить во дворах. Вторую жизнь получат и элементы детской площадки, расположенной в парке. Качели и домики, стоявшие здесь, отреставрируют. По согласованию с местными жителями они украсят дворы района.



Уже на следующей неделе планируется приступить к замене покрытия аллей. В этом году асфальт приведут в порядок лишь там, где он пришел в негодность. Всего в результате реконструкции обновят несколько тысяч квадратных метров покрытия пешеходных зон. Дорожки между деревьями, которые проложили посетители, будут отсыпаны крошкой.



Часть тропинок и аллей будет вести к площадке с аттракционами. В настоящий момент продолжается монтаж восьми каруселей, доставленных из Нижнего парка. Приоритет – безопасность. Поэтому перед вводом в эксплуатацию все они пройдут дополнительный технический осмотр.



Как отметил депутат областного Совета Дмитрий Аксенов, в ведении которого находится данный округ, основная проблема парка – отсутствие парковочных мест для автомобилей посетителей. Их планируют создать со стороны улицы 40 лет Октября.



В этом году здесь в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поменяли покрытие проезжей части. Сегодня принято решение также организовать дополнительные парковочные места и тротуар для пешеходов.

В планах на будущий год расширение площадки у сцены, создание помещений для артистов, организация места для выгула собак.



- Все, что здесь запланировано и претворяется в жизнь – замечательно. Но это далеко не предел. Я предлагаю руководству парка активнее работать с предпринимателями в части благоустройства, развития торговли и сети аттракционов. Парк должен быть интересен людям, для которых и проводится вся эта работа, - подытожила Евгения Уваркина.

